Policisté objasnili případ vloupání

ŽĎÁRSKO: Odcizené věci policisté zajistili

Policisté z obvodního oddělení v Bystřici nad Pernštejnem sdělili pětadvacetiletému muži podezření ze spáchání trestné činnosti v souvislosti s vloupáním do garáže. K případu vloupání došlo mezi půl šestou ráno a čtvrtou hodinou odpoledne v pondělí 15. listopadu v Bystřici nad Pernštejnem. Tehdy neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostorů garáže na ulici Višňová, které prohledal a odcizil nářadí. Majiteli vznikla škoda kolem pětadvaceti tisíc korun. Policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Ve spolupráci s kriminalisty se jim podařilo dopadnout muže podezřelého z uvedené trestné činnosti. Odcizené nářadí policisté zajistili a následně vrátili zpět jeho majiteli. Na základě shromážděných důkazů policejní inspektor sdělil pětadvacetiletému muži podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to porušování domovní svobody a krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

15. prosince 2021

