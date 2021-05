Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pátrací akce po pohřešovaném muži

JIHLAVSKO: Muže vypátrala posádka policejního vrtulníku s termovizí

Skvělou souhru odvedly policejní hlídky při pátrání po pohřešovaném muži na Jihlavsku. Zásluhu na jeho vypátrání má zejména precizní práce Letecké služby Policie České republiky. Během několika minut po vzletu policejního vrtulníku s termovizí do akce, hlásila do vysílačky jeho posádka informaci o vypátrání osoby.

Policisté integrovaného operačního střediska přijali v pátek 21. května kolem půl deváté večer na linku tísňového volání oznámení od muže, kterého kontaktoval jeho známý a sdělil mu skutečnosti, které v oznamovateli vyvolaly obavu o jeho život. Do lokality v katastru obce Polná, kde se měl muž ohrožený na životě nacházet, vyrazily všechny dostupné policejní hlídky, a to včetně psovodů se služebními psy a policejního vrtulníku s termovizí. Právě od posádky policejního vrtulníku přišla krátce po půlnoci skvělá zpráva, že muže vypátrali nedaleko rybníka Bor v katastru obce Polná. Šestadvacetiletý muž byl lehce zraněn a byl pod vlivem alkoholu, což potvrdila také dechová zkouška, jejíž naměřená hodnota činila 1,82 promile alkoholu. Poté, co byl zdravotníky ošetřen, putoval na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

24. května 2021

