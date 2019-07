Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pachatel se vloupal do vozidla

JIHLAVSKO: V automobilu by neměly zůstávat odložené cenné věci

Policisté pátrají po pachateli, který se v Jihlavě vloupal do zaparkovaného vozidla. V noci z neděle 30. června na pondělí vnikl do automobilu Peugeot, který stál na ulici Sluneční. Pachatel z něho odcizil peněženku, ve které byly kromě finanční hotovosti uloženy ještě platební karty, dále z vozidla odnesl mobilní telefon a jiné věci. Další škodu způsobil, když následně vybral peníze prostřednictvím odcizených platebních karet. Celková škoda, kterou pachatel krádeží způsobil, přesáhla částku pětadvacet tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

Policisté opět připomínají, že ve vozidle by neměly zůstávat odložené žádné cennosti. Automobil není vhodné místo k zanechání peněženek, mobilních telefonů, notebooků, kabelek a jakýchkoli jiných obdobných věcí. Při opuštění vozidla by si majitel měl tyto věci odnést s sebou. Je nutné myslet také na to, že při krádeži mobilního telefonu, notebooku či tabletu se může pachatel dostat k soukromým materiálům jejich uživatele. Velmi důležité je také nemít nikde napsaný PIN kód k platební kartě, zejména pak v blízkosti této karty.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. července 2019

