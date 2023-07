Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasnění série vloupání do prodejen

JIHLAVSKO: Obviněný muž způsobil škodu za téměř milion korun

Jihlavským kriminalistům se podařilo dopadnout muže, který se při krádežích zaměřil na prodejny. Při vloupáních způsobil škodu za téměř jeden milion korun. Kromě Jihlavy se dopustil krádeže také na Žďársku a Přerovsku. Jeho cílem byly hlavně peníze a neobstály před ním ani trezory. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi a skončil v policejní cele. Obviněn je ze spáchání dvou trestných činů, muž je stíhán vazebně a hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi.

V dubnu a květnu došlo v Jihlavě k vloupáním do dvou různých provozoven a prověřováním kriminalisté zjistili, že v obou případech stojí za krádeží stejná osoba. Postupně se jim podařilo dostat na stopu podezřelého a navíc odhalit další dva případy, které má na svědomí. Kriminalisté zjistili, že podezřelým je pětatřicetiletý muž z Ostravska. Jedná se o recidivistu, který byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, a mění místo svého aktuálního pobytu. Na muže vydal státní zástupce souhlas se zadržením. O uplynulém víkendu se jihlavským kriminalistům ve spolupráci s ostravskými policisty podařilo podezřelého muže vypátrat v Ostravě. Ve večerních hodinách jel ve vozidle, které policisté zastavili a hledaného muže zadrželi. S pouty na rukou směřoval na jihlavské oddělení, kde byl umístěn do cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Pětatřicetiletý muž je obviněn z přečinu krádeže, přičemž byla při činu způsobena větší škoda. Dále čelí obvinění ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již opakovaně odsouzen, z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn na konci loňského roku. Krátce poté, co opustil brány věznice, se ale začal opět dopouštět trestné činnosti.

Muž je obviněn z toho, že se v době od dubna do května vloupal do prodejny na Přerovsku, dvou obchodů v Jihlavě a dále budovy společnosti ve Žďáru nad Sázavou. Z prodejny v Hranicích si kromě peněz odnesl téměř tři desítky stavebnic. Na konci dubna si zajel do Jihlavy a v časných ranních hodinách se vloupal do obchodu, kde odcizil finanční hotovost. Přibližně o dva týdny později nebyl příliš úspěšný ve Žďáře nad Sázavou. Vloupal se do budovy firmy, odcizit se mu ale nic nepodařilo a utekl s nepořízenou. Do Jihlavy se vrátil ještě v polovině května. Vloupal se do objektu obchodu. Z prodejny a skladu si muž odnesl různé zboží, zejména tabákové výrobky, a peníze.

Kromě krádeží peněz a věcí vznikaly škody v řádu desítek tisíc korun také poškozením.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Prověřují také, zda se muž nedopustil ještě jiné trestné činnosti.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. července 2023

