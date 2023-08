Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněná série krádeží

TŘEBÍČSKO: Muži se zaměřili na stavební materiál a pohonné hmoty

Třebíčští kriminalisté dopadli dva muže, kteří se zaměřili na krádeže stavebního materiálu, nářadí a pohonných hmot. Za věci, které potřebovali, se jim nechtělo platit, tak se rozhodli, že si je budou opatřovat jinak. Krádeží se dopouštěli někdy společně, v dalších případech každý sám. Během uplynulých dvou měsíců působili starosti stavebníkům a majitelům vozidel na různých místech Třebíčska a také Žďárska. Zůstala za nimi škoda za necelých 150 tisíc korun, kriminalisté ale většinu věcí vypátrali a mohou se tak vrátit zpět jejich majitelům. Oba podezřelé muže kriminalisté zadrželi a skončili v policejní cele. Muži jsou v současné době obviněni, stíháni jsou na svobodě.

Objasnit krádeže se kriminalistům podařilo na základě jejich výborného operativního šetření. Dostali se na stopu podezřelé dvojice a oba muže na konci minulého týdne zadrželi. Vypátrali je v obci na Třebíčsku, kde jeden z nich v současné době pobývá. Oba muže kriminalisté odvezli na oddělení, kde byli umístěni do policejních cel. V rodinném domě provedli kriminalisté domovní prohlídku a nalezli v objektu část odcizených věcí. Další odcizené věcí měli muži uložené v garáži v Třebíči a objektu rodinného domu, ve kterém bydlí druhý zadržený muž.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů, jeden je z Blanenska a druhý z Třebíčska. „Sedmadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže a dále přečinu poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, druhý zadržený, dvaatřicetiletý muž, je obviněný z trestného činu krádeže. Oba obvinění muži již byli v minulosti opakovaně soudně trestáni a odpykali si i nepodmíněný trest odnětí svobody.

Muži jsou obviněni z toho, že v první polovině srpna odcizili v obci Budišov fasádní polystyren, dále se v katastru Náramče vloupali do dvou stavebních buněk a na dalším pozemku si vzali nádrž na vodu. Několik desítek balíků polystyrenu zmizelo z prostoru u domu a ze stavebních buněk muži odcizili různé nářadí, čerpadlo, stavební materiál a kolečka. Mladší z obviněných mužů navíc sám v období konce června a července na Žďársku odčerpal pohonné hmoty z pěti automobilů a na jiném místě vnikl do dílny, odkud si odnesl kompresor a ze zaparkovaného osobního auta po navrtání nádrže odcizil benzín. Pohonné hmoty odčerpal z vozidel stojících na různých místech ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Z jednoho z nákladních automobilů vzal navíc akumulátory. Dále muž na začátku srpna odcizil v obci Nová Ves ze dvou nákladních vozidel autobaterie. Dvaatřicetiletý obviněný muž odčerpal v první polovině srpna pohonné hmoty z nákladního vozidla v katastru obce Trnava.

Při krádežích pohonných hmot vznikaly majitelům v některých případech větší škody poškozením vozidla než samotnou krádeží nafty či benzínu. Při jedné z krádeží vznikla na vozidle škoda za více než dvacet tisíc korun a byla odcizena nafta za přibližně 600 korun.

Odcizené věci a pohonné hmoty muži odváželi do objektů rodinných domů a garáže, kde je uskladňovali. Po dopadení dvojice policisté odcizené věci zajistili.

Po provedení všech nezbytných procesních úkonů byli oba obvinění muži ze zadržení propuštěni a jsou stíháni na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

25. srpna 2023

