Nepoučitelná řidička

TŘEBÍČSKO: Žena opakovaně řídí auto přes uložený zákaz

Policisté na Třebíčsku se od začátku roku setkávají častěji než by sami chtěli se ženou, která se postupně stává rekordmankou v negativním smyslu slova. Jedná se o devětadvacetiletou ženu, která opakovaně řídí vozidlo, i když to má zakázáno. Jen v březnu ji policisté zastavili již počtvrté. Žena se při kontrolách navíc odmítá podrobit testu na drogy a pramálo si dělá z předchozích uložených trestů. Řidičku zastavili policisté na začátku týdne, zahájili její trestní stíhání a podali podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Žena nakonec za mřížemi neskončila a je stíhána na svobodě, policisté ale budou dohlížet na to, aby splnila to, co u soudu slíbila, a to že už řídit nebude. Zároveň samozřejmě pokračují ve vyšetřování celého jejího případu.

V pondělí 25. března zastavili policisté po třetí hodině odpoledne na silnici u obce Lažínky vozidlo Mazda. Při kontrole zjistili, že řidičkou je žena, která jim nebyla neznámá. Jedná se totiž o řidičku, kterou v poslední době vídali častěji. Ženu, která má uložený zákaz řízení, zadrželi a odvezli ji na policejní oddělení, kde byla umístěna do cely. Směřoval za ní také její spolujedoucí, majitel vozidla, který ženě automobil svěřil, ačkoli ví, že řídit nesmí. Jednadvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy.

Žena se stejně tak jako v předchozích případech, kdy ji policisté přistihli při řízení, odmítla podrobit testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou a také lékařskému vyšetření. Od konce loňského roku má přitom na základě rozhodnutí městského úřadu uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu osmi měsíců. Uložený zákaz porušila už v lednu, kdy ji policisté přistihli při řízení a přestupkové jednání oznámili příslušného správnímu orgánu k projednání. Na konci února policisté řidičku zastavili znovu a tentokrát už se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu, které policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení sdělením podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

V březnu se četnost případů, kdy ženu policisté při řízení vozidla přistihli, zvýšila. Tři předchozí případy policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Vzhledem k tomu, že se žena odmítá při kontrolách podrobit testu na drogy, dopouští se navíc přestupkového jednání, které policisté oznamují správnímu odboru. Postupně jí tak od začátku roku přibývaly další uložené tresty. Aktuálně má žena zakázáno řídit vozidla až do roku 2026 a další řízení, která jsou s ní vedena, ještě nejsou ani ukončena.

Řidička se tak postupně propracovala až k zahájení trestního stíhání a policejní komisař vypracoval podnět k podání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. Vzhledem k jejímu slibu, že již nebude v trestné činnosti pokračovat, byla od soudu propuštěna. Případ policisté dále vyšetřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

28. března 2024

