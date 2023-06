Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Násilník skončil za mřížemi

JIHLAVSKO: Muž napadal hosty podniků i lidi na ulici

Za mřížemi skončil tento týden muž, pro kterého není cizí násilí a svoji agresivitu si vybíjel na náhodných lidech ve svém okolí. Jeho cílem se v Jihlavě stali muž se ženou na ulici a pár cizinců na zahrádce u restaurace. Dále napadl na Polensku hosty podniku. V jednom případě navíc napadenému způsobil těžké zranění a další k tomu neměli daleko. Muž dále urážkami zasypával také zakročující policisty a v jednom případě čelila hlídka výhrůžkám likvidací. Kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů. Stíhán je vazebně.

K prvnímu případu došlo v druhé polovině května v lokalitě ulice Palackého v Jihlavě, kde se v časných ranních hodinách náhodně potkal s mužem a ženou. Útočník muže náhle udeřil do oblasti hlavy a utekl. Přivolaní policisté podezřelého muže v krátké době zajistili. Byl pod vlivem alkoholu, choval se agresivně a vulgárně k policistům i lidem v okolí. Muž měl přes jedno promile alkoholu a skončil na protialkoholní záchytné stanici. Napadený utrpěl zranění a vyhledal lékařské ošetření. Policisté prováděli příslušné úkony a případ šetřili.

V červnu ale muž napadl další lidi a jeho agresivita se při útocích zvýšila. Nejdřív v nočních hodinách napadl hosty zábavního podniku na Polensku. Prvního muže udeřil, a když se ho druhý zastal, utržil rány pěstí také on. Nakonec museli opilého útočníka zpacifikovat ostatní přítomní a následně ho zajistili přivolaní policisté. Muž se choval stále agresivně, ostatní urážel a zesměšňoval. Vzhledem k opilosti opět v doprovodu policistů mířil na protialkoholní záchytnou stanici. Muž policistům vyhrožoval, svoje jednání stupňoval a výhrůžky zacházeli až do roviny fyzické likvidace. Jeden z napadených hostů podniku utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, hospitalizaci v nemocnici a v současné době nelze stanovit dobu jeho léčení. O uplynulém víkendu se podezřelý muž dopustil dalšího útoku v prostoru zahrádky u jihlavského restauračního zařízení. Ve večerních hodinách si bez pozvání přisedl ke stolu ke dvě cizincům, muži a ženě, a když se setkal s negativní reakcí, zareagoval násilím. Cizince udeřil opakovaně pěstí a hrubě ukončil také snahu ženy napadenému pomoci. Zabránit pokračování napadání cizince se podařilo až s přispěním dalších hostů podniku. Agresivní muž poté z místa utekl. Oba cizinci utrpěli zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Přičemž u obou nedošlo k vážnějšímu zranění jen shodou okolností nezávislých na vůli útočníka.

Na začátku týdne kriminalisté podezřelého muže zadrželi na Polensku a byl umístěn do policejní cely. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání třicetiletého muže z Jihlavska. „Muž je obviněn ze zločinu ublížení na zdraví, přičemž činem byla způsobena těžká újma na zdraví. Dále čelí obvinění ze spáchání přečinů výtržnictví, nebezpečného vyhrožování a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu," řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán, za výtržnictví byl na začátku června odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou na čtyři roky.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na osm let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

16. června 2023

