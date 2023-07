Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Násilník byl vzat do vazby

JIHLAVSKO: Muž je obviněn ze tří trestných činů

Za mřížemi skončil recidivista, který o uplynulém víkendu v Jihlavě opakovaně napadl svoji bývalou partnerku. Žena musela být hospitalizována v nemocnici a kromě zranění jí muž při přepadení ještě vzal mobilní telefon. Na ulici navíc napadl a zranil mladého muže, který se v tu dobu nacházel opodál. Kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého násilníka, muž je obviněn ze spáchání tří trestných činů. Na podaný návrh byl vzat do vazby.

K napadení došlo v sobotu 15. července. Žena šla kolem jedné hodiny v noci po ulici Okružní, kde potkala muže, který ji náhle fyzicky napadl. Žena utržila rány pěstí a poté se jí podařilo z místa utéct. Muž obrátil rychle svoji agresi na nedaleko stojící dvacetiletého mladíka. Přiběhl k němu a pokusil se ho udeřit, ránu se ale napadenému podařilo vykrýt. Podezřelý muž poté směřoval za ženou, když ji po chvíli našel, útok zopakoval. Udeřil ji opakovaně do oblasti hlavy a napadená žena upadla. Muž jí vzal mobilní telefon a utekl. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Přivolána byla zdravotnická záchranná služba a také policisté. Zdravotníci zraněnou ženu odvezli do nemocnice. Policisté začali ihned po útočníkovi v lokalitě pátrat. Prověřování závažného případu převzali kriminalisté jihlavského územního odboru. Provedli šetření, zahájili úkony trestního řízení, shromažďovali informace a zároveň pokračovali v pátrání po podezřelém muži.

Sedmatřicetiletého muže se podařilo policistům dopadnout již následující den na Havlíčkobrodsku, kde se v časných ranních hodinách dopustil majetkové trestné činnosti. Zadržený muž směřoval v doprovodu policistů na jihlavské oddělení, kde byl umístěn do cely. Měl u sebe mobilní telefon patřící napadené ženě, který kriminalisté zajistili.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, vícenásobného přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, včetně násilné. Odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody. Z věznice byl propuštěn v loňském roce a až do roku 2026 je ve zkušební době podmíněného propuštění.

Zranění napadené ženy si vyžádala hospitalizaci v nemocnici a následovat bude další léčení. Napadený muž neutrpěl vážnější zranění, mohlo k němu ale dojít s ohledem na způsob a razanci útoku obviněného muže.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

18. července 2023

