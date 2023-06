Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž skončil za mřížemi

JIHLAVSKO: Obviněný muž řídil přes uložený zákaz, navíc pod vlivem drog

Nepoučitelný muž, který si zjevně nedělá starosti s dodržováním zákona a uloženými tresty, skončil minulý týden za mřížemi. Jedná se o mnohokrát soudně trestaného recidivistu. I když má soudní zákaz řídit vozidla, muž přesto usedá za volant a ještě k tomu pod vlivem drog. Navíc kriminalisté na základě prověřování zjistili, že stojí za krádeží na Třešťsku, při které vznikla škoda za necelých 200 tisíc korun. Muž je obviněn ze spáchání dvou trestných činů a hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté vypátrali i část odcizených věcí, které se tak mohou vrátit zpět majiteli.

Podezřelého muže ze Sokolovska zadrželi policisté minulý týden v Jihlavě, dopadli ho na ulici Fibichova. Zadrženého muže odvezli na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Devětačtyřicetiletý muž je obviněn z přečinu krádeže, přičemž činem vznikla větší škoda, a dále přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již více než dvacetkrát soudně trestán za různorodou trestnou činnost. Opakovaně mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a řídit automobily by mohl až v roce 2035. Z výkonu trestu odnětí svobody, který si odpykal za majetkovou trestnou činnost, byl propuštěn vloni v létě a na konci roku už byl opět odsouzen.

Za volantem přistihli policisté v Jihlavě obviněného muže v dubnu a následně ještě v květnu. Řidič měl navíc v obou případech pozitivní test na zjištění ovlivnění návykovou látkou. Tyto případy policisté řešili pro podezření ze spáchání trestného činu a přestupkového jednání.

Na přelomu května a června řídil muž vozidlo znovu a vydal se do obce na Třešťsku s cílem odcizil věci, které bude možné zpeněžit. Muž je obviněn z toho, že vnikl do oploceného objektu a vloupal se do buňky s uskladněným materiálem. Odcizil různé nářadí, venkovní bazén, kola k vozidlu a další věci. Vše odvezl a na různých místech prodal. Získané peníze muž použil pro svoji potřebu. Odcizené věci zřejmě skončily v Praze a na Jihlavsku. Část kriminalisté vypátrali, nový majitel je vydal a policisté věci zajistili.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

13. června 2023

vytisknout e-mailem