Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž se vloupal do domů

PELHŘIMOVSKO: Policisté ho dopadli během pár hodin

Muže, který se na Humpolecku vloupal do čtyř domů, policisté zadrželi pár hodin po poslední krádeži. Hned následující den kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a byl obviněn ze spáchání tří trestných činů. Jednačtyřicetiletý muž byl již v minulosti několikrát soudně trestaný.

K případům, které jsou obviněnému muži kladeny za vinu, došlo v jedné obci na Humpolecku během několika málo hodin. V pondělí 25. února vnikl neznámý muž do rodinného domu, kde odcizil odloženou dámskou kabelku, v níž majitelka měla mimo jiné peníze, platební karty a doklady. Dále z jiné části domu odcizil finanční hotovost. Následně se neznámý pachatel pokusil vniknout do dalšího domu, kde poškodil vchodové dveře. Zde byl vyrušen majitelem a z místa utekl. Podařilo se mu však vniknout do dvou bytových domů v obci. V jednom z nich odcizil jízdní kolo, které následně nechal venku v blízkosti domu. V druhém domě poškodil vstupní dveře a dále vnikl do přilehlé garáže, kde odcizil klíče a připravil si k jejím dveřím mimo jiné i motorovou pilu. Muž byl dále obviněn z toho, že v obci odcizil další dvě jízdní kola. Jedno odcizil z dřevníku na soukromém pozemku, to bylo nalezeno nedaleko u oplocení. Druhé kolo odcizil u bytového domu. To policisté nalezli v nedalekém lesním porostu.

Oznámení o krádežích přijali humpolečtí policisté v dopoledních hodinách. Na místě provedli důkladné šetření a na základě získaných poznatků se jim podařilo získat popis podezřelého muže. Toho zadrželi ještě ten den po druhé hodině odpoledne v jedné ze sousedních obcí. Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže z Královehradecka.

Prověřování případu si převzali pelhřimovští kriminalisté, kteří na základě shromážděných důkazů zahájili trestní stíhání podezřelého muže. „Jednačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody“, uvedl npor. Mgr. Bc. Luboš Jakoubek, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž byl v minulosti, převážně za majetkovou trestnou činnost, několikrát odsouzen. Naposledy mu byl trest odnětí svobody uložen v roce 2016, a to nepodmíněně, z jehož výkonu se vrátil na konci loňského roku.

Kriminalisté případ nadále vyšetřují. Za trestnou činnost, která je obviněnému muži kladena za vinu, lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

8. března 2019

