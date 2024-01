Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž se dopouštěl krádeží

JIHLAVSKO: Policisté zahájili trestní stíhání muže

Na jihlavské obchody s drogerií se zaměřil třicetiletý muž a od podzimu se dopustil dvanácti krádeží. Kromě odcizení zboží ještě zneužil cizí platební karty a dopustil se krádeže v bytovém domě. Policisté podezřeného muže zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání. Obviněn je ze dvou trestných činů a hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi.

Muže důvodně podezřeného ze spáchání trestné činnosti zadrželi policisté v druhé polovině minulého týdne v Jihlavě. Vypátrali ho v nočních hodinách na ulici Palackého. Policisté muže odvezli na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů jeho trestní stíhání. „Třicetiletý muž je obviněn z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost. Odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody a brány věznice opustil vloni v létě.

Muž je obviněn z toho, že v době od loňského podzimu do začátku ledna odcizil v jihlavských obchodech různé zboží. Zaměřoval se především na prodejny s drogistickým zbožím. Do jednoho z obchodů se vracel opakovaně. Z prodejen si odnášel holicí strojky, toaletní vody a parfémy. Odcizené zboží schovával v obchodech do oblečení a odcházel bez zaplacení. Při jedné z krádeží způsobil škodu za více než sedm tisíc korun. Také v ostatních případech se škody pohybovaly v řádech tisíců. O krádež se pokusil také v prodejně s oblečením, tam ale úspěšný nebyl a odcizenou bundu musel vrátit. Dále si muž v jihlavském zábavním podniku přisvojil cizí peněženku a vzal z ní mimo jiné platební karty, jejichž prostřednictvím se poté pokusil opakovaně vybrat peníze, což se mu nepodařilo. V listopadu vnikl do bytového domu na ulici nedaleko centra, kde odcizil ze společné chodby různé dětské, dámské i pánské boty.

Odcizené zboží muž po krádežích prodával a získané peníze používal pro svoji potřebu. Při krádežích způsobil celkovou škodu přes čtyřicet tisíc korun, další škodu za desítky tisíc korun mohl způsobit zneužitím platebních karet.

Obviněný muž je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

