Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž je stíhán vazebně

JIHLAVSKO: Muž byl obviněn za různorodou trestnou činnost

V policejní cele skončil koncem září muž, který se v Jihlavě dopouštěl různorodé trestné činnosti i přes to, že má soudem vydán zákaz pobytu na území okresu Jihlava. Obviněný muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl na podaný návrh vzat do vazby. Muž byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů, za které mu lze uložit až tříletý pobyt za mřížemi.

Muž důvodně podezřelý z trestné činnosti byl kontrolován a následně zadržen policisty ve čtvrtek 29. září na ulici Lipová v Jihlavě, neboť po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže z Jindřichohradecka. „Šestačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, porušování domovní svobody, ublížení na zdraví a krádeže,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti za různorodou trestnou činnosti již soudně trestán a odpykal si i tresty odnětí svobody nepodmíněně.

Šestačtyřicetiletý muž byl obviněn z toho, že se v období od července do září pohyboval na území Jihlavy, přestože má soudem vydán zákaz pobytu v okrese Jihlava, kdy tento zákaz by mu měl skončit v listopadu letošního roku.

Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se také dopustil v sobotu 23. července, kdy usedl za volant osobního vozidla i přes to, že má městským úřadem vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v délce trvání dvaceti čtyř měsíců, který by mu měl skončit v září příštího roku.

V měsíci srpnu neoprávněně vnikl do bytu v bytovém domě na ulici Kosmákova v Jihlavě, kde po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl svoji známou, která utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Trestného činu krádeže se obviněný muž dopustil koncem srpna hned ve dvou případech. V jednom případě odcizil se svým známým jízdní kola, která byla zajištěna na nosiči obytného vozu, který byl zaparkován na ulici Na Dolech v Jihlavě. V druhém případě se dopustil krádeže v prodejně na ulici Jiráskova, kde do svého batohu vložil nabíjecí adaptér, prošel pokladní zónou, aniž by zboží uhradil a z prodejny odešel.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisař

4. října 2022

