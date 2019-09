Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž je podezřelý ze spáchání tří trestných činů

TŘEBÍČSKO: Muž odcizil zboží a rozbil bezpečnostní sklo

Policisté objasnili případ, ke kterému došlo v červenci v třebíčském obchodním domě. Ze spáchání tří trestných činů je podezřelý šestadvacetiletý muž, který byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již soudně trestán. Ve čtvrtek 4. července přišel po sedmé hodině ráno do obchodu. Odcizil šest šamponů v hodnotě přes 500 korun, které ukryl do batohu. Poté muž prošel prostorem pokladen, aniž by zaplatil. Nato ho pracovnice prodejny zastavila a chtěla krádež řešit. Muž ale vysypal obsah batohu na zem a snažil se utéct. Vzhledem k uzavření východu, přelezl bezpečnostní sklo, které pod ním prasklo, a utíkal do skladových prostor, odkud se dostal ven. Na místo byli přivoláni policisté, kteří ihned začali po pachateli pátrat. Dále ohledali a zadokumentovali místo činu. Škoda, kterou muž způsobil poškozením, byla předběžně vyčíslena na pětačtyřicet tisíc korun. Policisté zahájili prověřování. Na základě šetření se jim podařilo podezřelého muže dopadnout. Jedná se o šestadvacetiletého muže z Třebíčska, který byl letos v květnu odsouzen za krádež a další trestné činnosti se tak dopustil už za necelé tři měsíce. Policejní inspektor sdělil muži podezření ze spáchání tří trestných činů, a to přečinu krádeže, přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

18. září 2019

