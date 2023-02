Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž byl vzat do vazby

JIHLAVSKO: Soudem uložený trest muž zcela ignoroval

Tento měsíc se jihlavští policisté a strážníci velmi často setkávali s mužem, který by ale v Jihlavě vůbec neměl být, protože to má soudem zakázáno. Město muž ale evidentně dobrovolně opustit nechce a svým jednáním dal najevo, že to ani v budoucnu nemá v úmyslu. V první polovině února se s ním policisté setkávali téměř denně, nejprve řešili případy ve zkráceném přípravném řízení, poté zahájili trestní stíhání muže, dále pokračovalo rozšíření jeho trestního stíhání a tento týden muž své snažení dostat se za mříže završil. Na podaný návrh byl vzat do vazby.

V pondělí 20. února kolem poledne přivezli strážníci městské policie na oddělení osmapadesátiletého muže z Prahy, který je už jihlavským policistům velmi dobře známý. Nic si totiž nedělá z předchozího soudem uloženého trestu a pobývá v Jihlavě, i když nesmí. Jedná se totiž o recidivistu, který byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost. Naposledy byl letos v lednu potrestán za násilný čin, kterého se dopustil v Jihlavě. Odsouzen byl k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou na dva a půl roku a dále k trestu zákazu pobytu na území okresu až do druhé poloviny roku 2025. Jihlavu si ale muž zřejmě oblíbil a od konce ledna ho strážníci opakovaně nacházeli v lokalitě ulice Žižkova, kam se vracel. Jeho cesta poté vždy směřovala na policejní oddělení a zjištěné protiprávní jednání policisté řešili. Vzhledem k tomu, že se prohřešky muže i přesto opakovaly, dokázal, že se svým jednáním nehodlá přestat. Policisté muže zadrželi a umístili ho do policejní cely. Policejní komisař opět rozšířil jeho trestní stíhání.

„Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, státnímu zástupci byl podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

23. února 2023

