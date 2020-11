Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežné přepadení policisté rychle objasnili

TŘEBÍČSKO: Do obchodu muž přišel s nožem v ruce

Policisté třebíčského územního odboru velmi rychle objasnili loupežné přepadení prodejny, ke kterému došlo tento týden v Hrotovicích. S nožem v ruce si pachatel vynutil vydání zboží, z místa poté utekl. Policisté nebezpečného muže v krátké době vypátrali, vzhledem k jeho opilosti střízlivěl na záchytce. Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadrženého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Sedmatřicetiletý muž byl na podaný návrh vzat do vazby.

Závažný případ pro policisty začal ve středu 4. listopadu, když přijali po šesté hodině večer oznámení o přepadení obchodu v Hrotovicích. Pachatel tam přistoupil k prodejci a s nožem v ruce požadoval vydání peněz a zboží. Své jednání umocňoval ještě výhružkami a pohyby nožem. Pachateli se podařilo získat cigarety a alkohol, vše v hodnotě necelých 300 korun, poté z místa utekl.

Po přijetí oznámení o loupežném přepadení vyjeli okamžitě k prodejně hrotovičtí policisté. Ke zranění osob při loupeži nedošlo. Po nebezpečném muži začaly ihned ve městě pátrat policejní hlídky, včetně policejního psovoda. V krátké době nalezl podezřelého muže odpovídajícího popisu pachatele policejní psovod se služebním psem. Nacházel se v lokalitě autobusového nádraží a měl u sebe odcizené zboží i zbraň, kterou při loupeži použil. Nůž policisté zajistili. Podezřelý muž byl značně opilý, při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu přes tři promile alkoholu. Opilého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici a po vystřízlivění putoval do policejní cely.

Prověřování závažného případu převzali třebíčští kriminalisté. Místo činu ohledali, zadokumentovali, zajistili stopy, provedli šetření, výslechy osob a shromáždili důkazy. Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadrženého muže. „Sedmatřicetiletý muž z Třebíčska byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl již v minulosti za stejný trestný čin soudně trestán.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a poté policisté obviněného muže eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže lze uložit trest odnětí svobody na dva roky až deset let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

6. listopadu 2020

