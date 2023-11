Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežná přepadení policisté objasnili

HAVLÍČKOBRODSKO: Muž je stíhán vazebně

Kriminalisté odvedli výbornou práci a velmi rychle objasnili dvě loupežná přepadení, ke kterým došlo o uplynulém víkendu v Ledči nad Sázavou. V prvním případě na parkovišti u obchodního domu přišel o peníze patnáctiletý chlapec. Ve druhém případě došlo k fyzickému útoku. Podezřelého muže dopadli havlíčkobrodští policisté už druhý den po spáchání loupeží, jedná se o dvacetiletého muže s trestní minulostí. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a muž byl obviněn ze spáchání dvojnásobného zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný muž byl na podaný návrh vzat do vazby. Za trestnou činnost mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Dvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání dvojnásobného zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl již v minulosti soudně trestán. Trestné činnosti se dopustil i přes to, že je ve zkušební době podmíněného propuštění.

Dvacetiletý muž je obviněný z toho, že v pátek 27. října po jedenácté hodině večer na parkovišti u obchodního domu na Tyršově nábřeží v Ledči nad Sázavou začal pokřikovat na patnáctiletého chlapce, kterého následně silně uchopil a přitáhl si ho k sobě. Požadoval po něm vydání finanční hotovosti. Mladík mu ze strachu vydal čtyři sta korun, které měl u sebe. Ve chvíli, kdy obviněný získal peníze, pustil hocha. Přibližně po patnácti minutách obviněný muž na stejné ulici přistoupil před okolo procházející dva chlapce ve věku 15 a 17 let, kdy tyto oslovil a dožadoval se vydání finanční hotovosti, kterou mu mladíci odmítli dát. Na to reagoval obviněný tak, že sedmnáctiletého mladíka fyzicky napadl. Tento utrpěl zranění, které nevyžadovalo okamžité lékařské ošetření. Po fyzickém útoku se dali mladíci na útěk, obviněný je pronásledoval, avšak nedohnal. V obou případech si obviněný vytipoval náhodné kolemjdoucí, které neznal.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do vazební věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za zvlášť závažný zločin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až deset let,“ dodal mjr. Pfeffer.

por. ing. Michaela Lébrová, komisařka

3. listopadu 2023

