Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupež

HAVLÍČKOBRODSKO: Pachatele policisté zadrželi krátce po činu

Havlíčkobrodští policisté zadrželi pachatele loupeže krátce po činu. Jednatřicetiletý muž napadl jinou osobu kvůli cigaretě. Násilím se nakonec zmocnil celé krabičky a odešel směrem do centra města. Kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

K případu došlo v úterý 2. června krátce před polednem na Kalinově nábřeží v Havlíčkově Brodě. Jednatřicetiletý muž oslovil jiného muže, který zde seděl na lavičce, a chtěl po něm cigaretu. Ten to odmítl, s čímž se však muž požadující cigaretu nespokojil a zaútočil. Do napadeného muže strčil, a když spadl z lavičky, začal ho škrtit a vyhrožovat mu zabitím. Ze strachu mu napadený cigaretu přislíbil. Když však útočník viděl krabičku, začal ji požadovat celou. Následně muže opět fyzicky napadl, krabičku s cigaretami mu vytrhl z ruky a odešel směrem k centru. Napadený vše oznámil policistům, kteří začali po pachateli ihned pátrat. Podezřelého muže během chvilky vypátrala policejní hlídka nedaleko místa činu. Napadený muž neutrpěl zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. V útočníkovi policisté ztotožnili jednatřicetiletého muže z Havlíčkobrodska. Ten navíc vykazoval známky značné opilosti, což také potvrdila dechová zkouška. Naměřená hodnota činila 2,41 promile alkoholu a policisté muže eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici. Po jeho vystřízlivění si ho vyzvedli havlíčkobrodští kriminalisté.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař následující den, tedy ve středu 3. června, zahájil trestní stíhání muže. „Jednatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ uvedla npor. Mgr. Hana Adámková, zástupkyně vedoucího oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž byl již v minulosti pětkrát soudně trestán, a to zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

5. června 2020

