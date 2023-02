Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupež policisté rychle objasnili

TŘEBÍČSKO: Muž ohrožoval napadenou ženu nožem

Závažný případ loupežného přepadení vyšetřují třebíčští kriminalisté. Cílem muže, který chtěl za každou cenu přijít snadno k zisku, se stala zaměstnankyně provozovny, na kterou si počkal po zavírací době. Ženu ohrožoval nožem, a když se mu nepodařilo získat peníze, donutil ji vydat její šperky. Na útěku strávil muž ale jen chvilku, policisté ho rychle vypátrali a zadrželi. Obviněn je ze spáchání zvlášť závažného zločinu a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

K loupeži došlo ve čtvrtek 9. února v noci v Třebíči. Ihned poté, co přijali policisté oznámení, vyjely na místo policejní hlídky. Přepadená žena neutrpěla při loupeži zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Policisté zjistili popis muže a začali ho ve městě hledat. V krátké době ho nalezli na Komenského náměstí, kde byl v prostoru zastávky. Podezřelého muže policisté zadrželi a odvezli na oddělení, kde byl umístěn do cely. Šperky, kterých se při loupeži zmocnil, vydal a kriminalisté je zajistili, mohou se tak vrátit zpět jejich majitelce.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže. „Devětadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán.

Muž je obviněn z toho, že se zamaskoval a ve vstupní chodbě přepadl obsluhu podniku. Ženu fyzicky napadl a ta upadla. Muž po ní požadoval vydání peněž a ohrožoval ji nožem. Když neuspěl, svoje výhrůžky ještě stupňoval a napadená žena měla obavu o svůj život a zdraví. Donutil ji vydat šperky a poté muž utekl. Kromě toho, že přišla přepadená žena o své šperky, vznikla jí škoda ještě poškozením věcí, jako brýlí a oblečení, a to přibližně za deset tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za zvlášť závažný zločin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

10. února 2023

