Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádeže věcí z vozidel

KRAJ VYSOČINA: Řádné zabezpečení vozidla je velice důležité

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se velice často setkávají s případy, jakými jsou například krádeže věcí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu bychom chtěli upozornit všechny majitele automobilů, aby svá vozidla při parkování řádně zabezpečili a tím tak snížili riziko možného vykradení.

V období loňského roku od ledna do června zaevidovali policisté na Vysočině celkem 57 takovýchto případů, přičemž způsobená škoda přesahovala sedm milionů korun. Za stejné období letošního roku pak policisté zadokumentovali 100 případů vykradení motorových vozidel, což je o 43 případů více, než za stejné období loňského roku. Způsobená škoda v tomto případě přesahovala částku čtyři a půl milionu korun. Dopadení pachatelů této trestné činnosti je však velice obtížné, neboť vykradení vozidla většinou trvá pouze malý okamžik, za který si ani nikdo nestihne všimnout, že by se mohlo dít něco nezákonného. Neopomenutelným faktem je také to, že pachatelé za sebou zanechávají pouze minimum upotřebitelných stop, které by mohly být využitelné v trestním řízení a které by mohly vést k dopadení konkrétní osoby, která se tohoto skutku dopustila.

Zloději se do motorových vozidel dostávají především za užití násilí. Škoda způsobená poškozením automobilu pak může být i mnohonásobně vyšší, než škoda na věcech, které pachatel z vozidla odcizil. Z tohoto důvodu je velmi důležité nedávat pachateli záminku k tomu, aby se do automobilu vloupal. Nenecháváme proto na viditelných místech žádné cenné věci ani prázdné tašky nebo kabelky, které ho mohou vyprovokovat k tomu, že se trestného činu dopustí. I zde totiž platí pravidlo, že příležitost dělá zloděje.

Neméně důležité je dodržovat několik pravidel, které výrazně minimalizují riziko spáchání tohoto protiprávního jednání. Stačí mít pouze na paměti, že auto není trezor a dodržovat pár základních zásad:

Nenechávejte na sedadlech kabelky, kufříky, notebooky ani doklady nebo peněženky

Zavazadlový prostor není vhodný pro úschovu cenných věcí

Nenechávejte v kabině auta mobilní telefony, navigace ani jiné osobní věci

Při opuštění vozidla pečlivě zkontrolujte, jestli jsou všechna okna zavřená a vozidlo uzamčené

Při odpočinku v kabině vozidla si dobře zajistěte dveře

Při opravě defektu pneumatiky vozidlo vždy uzamkněte a nenechávejte ho bez dozoru

V případě, že si v souvislosti s tímto protiprávním jednáním všimnete čehokoliv podezřelého, neváhejte se obrátit na linku tísňového volání 158

Ochrana majetku, jakožto i motorových vozidel, je věcí každého z nás. Každý z nás za motorové vozidlo, které řídí, zodpovídá a podle toho by se měl také chovat. Dobré je vědět, že pokud vozidlo při zaparkování dostatečně nezabezpečíme, tak se vystavujeme postihu za přestupek, za který na místě v příkazním řízení může být uložena pokuta až do výše dvou tisíc korun. Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně pak § 26 odst. 2 tohoto zákona, hovoří jasně: „Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.“

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

17. července 2019

vytisknout e-mailem