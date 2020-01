Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež koloběžky

HAVLÍČKOBRODSKO: Pachatel si z garáže odnesl elektrickou koloběžku

Havlíčkobrodští policisté prověřují případ vloupání do garáže, ke kterému došlo ve středu 15. ledna mezi třetí a půl osmou ráno na ulici Vrchlického v Havlíčkově Brodě. Dosud neznámý pachatel vnikl na pozemek u domu a následně násilím vnikl do vnitřních prostorů garáže, odkud odcizil elektrickou koloběžku v hodnotě kolem osmi tisíc korun. Přivolaní policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ prověřují a po pachateli pátrají. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

16. ledna 2020

