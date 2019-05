Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dávejte si pozor na své věci

PELHŘIMOVSKO: Z nákupního vozíku pachatel odcizil tašku

Pelhřimovští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který ve středu 22. května kolem poledne využil v prodejně obchodního řetězce nestřeženého okamžiku a staršímu muži odcizil z nákupního vozíku pánskou tašku. V tašce měl muž mimo jiné finanční hotovost, brýle, doklady a platební kartu. Pachateli stačila nepatrná chvilka, kdy si muž tašku nechal na nákupním vozíku, který měl při sobě. Policisté na místě provedli ohledání, šetření a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Případ nadále prověřují.

V souvislosti s tímto případem apelujeme na občany, aby si kabelky a tašky neodkládali do nákupních vozíků ani na jiném nezabezpečeném místě. Při nakupování buďte obezřetní a dobře si hlídejte svoje věci. Nezapomeňte, že příležitost dělá zloděje, a když necháte svoji tašku odloženou bez dozoru, může vám ji vzít i člověk, který by to za jiných okolností nikdy neudělal. Věnujte pozornost svému okolí a lidem, kteří se pohybují kolem vás, a to i ve chvíli, kdy se soustředíte na výběr zboží. Myslete také na to, že v některých případech může být pachatelů více a spolupracují. Jeden vás zabaví různými dotazy nebo žádostmi o pomoc a druhý vás okrade. Plnou soustředěnost si vyžaduje i závěr vašeho nákupu při odchodu od pokladny. Peněženku či platební kartu si hned po platbě ukliďte na místo, kam patří.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

23. května 2019

