Cvičení složek IZS

PELHŘIMOVSKO: Složky pátraly po patnácti pohřešovaných dětech

Minulý týden proběhlo na Pelhřimovsku taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na pátrání po pohřešovaných osobách v členitém prostoru. Účelem bylo procvičení řízení a koordinace složek, a to zejména za využití vyspělých technologií, policejních psovodů se svými čtyřnohými parťáky, ale také psovodů IZS se psy atestovanými pro vyhledávání pohřešovaných osob v terénu. Křemešnická vrchovina se tak stala svědkem výborné spolupráce a souhry jednotlivých složek, před kterými neukryla ani jednu pohřešovanou osobu z celkového počtu patnácti.

Cvičení začalo ve středu 6. listopadu úderem třetí hodiny ranní, kdy policisté integrovaného operačního střediska přijali na linku tísňového volání 158 oznámení o pohřešování patnácti dětí v členitém terénu katastrálního území obce Nový Rychnov. Do terénu byli okamžitě vysláni psovodi skupiny základních kynologických činností Policie České republiky, společně s atestovanými psovody integrovaného záchranného systému. Pátrání za využití psů vycvičených pro vyhledávání pohřešovaných osob probíhalo do sedmé hodiny ráno. Následně se do pátrání zapojily dostupné síly a prostředky všech složek IZS. Do akce bylo nasazeno více jak pět desítek policistů, a to hlídky obvodních oddělení, dopravní policie, kriminalisté, policejní kynologové, policisté pořádkové jednotky, pracovník odboru informačních a komunikačních technologií a letecká služba Policie České republiky s dronem. Maximálně možný počet sil a prostředků nasadil Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina a dále se cvičení zúčastnilo sedm jednotek sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí. Nezbytnou součást tvořila také posádka zdravotnické záchranné služby.

Při pátrání po pohřešovaných dětech policisté využili monitorovací vozidlo a zejména pak ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou v Praze software „PÁTRAČ“, na jehož vývoji se tato škola podílí. Studenti školy potom sehráli role ztracených dětí, které v terénu čekaly na jejich vypátrání. Díky tomuto speciálnímu softwaru měly složky možnost přenosu dat do ručních GPS navigátorů využívaných při práci se psy v terénu. Výrazně tak přispěl k ulehčení koordinace sil a prostředků nasazených v terénu a poskytl tak skvělý přehled o pátrajících. Při pátrání v rojnicích byly policistům zapůjčeny speciální GPS moduly za účelem monitorování jejich pohybu a jejich případné koordinace, což přispělo k efektivnímu propátrání určených sektorů.

Kolem půl dvanácté dopoledne složky IZS úspěšně zakončily pátrací akci a vypátraly poslední pohřešovanou osobu. Úspěch při pátrání měl také policejní dron, který v terénu vypátral jedno z pohřešovaných dětí.

„Jsem velmi rád, že máme možnost si ověřit svoji činnost při nasazení do tak náročných situací, jakými bezesporu pátrání po pohřešovaných osobách je. Hlavní roli zde hraje čas, koordinovanost a souhra složek integrovaného záchranného systému. Všichni tak jdeme za jedním cílem, kterým je vypátrání pohřešovaných v co nejkratším časovém úseku a ve zdraví je dostat zpět k jejich blízkým. Všichni zúčastnění šli do akce naplno a jejich aktivního a vzorného přístupu si velice vážím,“ uvedl plk. Mgr. Petr Petr, vedoucí územního odboru Pelhřimov.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

13. listopadu 2019

