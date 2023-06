Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí kamerového záznamu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 18. června 2023 od Vás prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatelka požaduje následující informace:

"Dobrý den, žádám o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o kamerový záznam z dopravní nehody, která se stala na dálnici D1, 126,3 km směr Brno. V příloze zasílám Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, kde je veškeré info. Policisty mi bylo sděleno, že není možné dokázat, že to nebyla má vina, takže jsem zaplatila pokutu a od pojišťovny nic nedostanu. Nyní jsem se však dozvěděla, že kamerový záznam existuje a je tam jasně vidět, že jsem to nezpůsobila já. Pokud jsem nedodala dostatečné informace, prosím o sdělení, co je potřeba doplnit, aby bylo mé žádosti vyhověno.“.

Poskytnuté informace:

Povinný subjekt posoudil žádost z hlediska jejího obsahu a konstatuje, že Policie České republiky, Dálniční oddělení Velký Beranov, není provozovatelem kamerových systémů na dálnici D1, proto není ani oprávněna poskytovat záznamy z těchto kamer. Na základě žádosti, která se dotýká řešení dopravní nehody, provedli policisté z dálničního oddělení další šetření k této dopravní nehodě a vlastník kamerového systému, kterým je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, poskytlo Policii České republiky pro účely zahájení přezkumného řízení kamerový záznam, který se vztahuje k místu a času dopravní nehody. O výsledku přezkumného řízení bude žadatelka vyrozuměna ze strany Dálničního oddělení Velký Beranov.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

30. červen 2023

