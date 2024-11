Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Informace k trestním případům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne 27. října 2024 prostřednictvím datové schránky písemnost, označenou jako žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), ve které je požadováno poskytnutí informací:

„Dobrý den, žádáme o poskytnutí informací a to:

- Uvedení právní kvalifikace, která byla u níže uvedených řízení ustanovena (postačí odkaz na příslušný paragraf trestního zákoníku)

- Poskytnutí anonymizovaného usnesení o zahájení stíhání nebo o odložení věci, a to takových rozhodnutí, která (které) byla (bylo) vydána (vydáno) v roce 2024

- Sdělení, zda řízení je ukončeno nebo zda probíhá, pokud probíhá, do kdy je aktuálně stanoven termín pro ukončení prověřování

- Sdělení spisové značky pod kterou jsou jednotlivé věci vedeny u státního zastupitelství

A to vše k řízením:

KRPJ-69475/2021

KRPJ-123458/TČ-2021

KRPJ-139481/2023

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli poskytuje požadované takto:

KRPJ-69475/2021:

- právní kvalifikace - násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352/2) trestního zákoníku,

- požadovaná meritorní rozhodnutí nebyla v roce 2024 vydávána,

- věc je již pravomocně skončena,

- Sp. zn. 0 ZT-137/2021.

KRPJ-123458/TČ-2021:

- právní kvalifikace - podvod § 209 odst. 1,5) trestního zákoníku,

- požadovaná meritorní rozhodnutí nebyla v roce 2024 vydávána,

- ve věci probíhá prověřování, aktuálně není stanoven termín pro jeho ukončení,

- Sp. zn. 8 KZN-1043/2021.

KRPJ-139481/2023:

- právní kvalifikace - podvod § 209 odst. 1) trestního zákoníku,

- požadovaná meritorní rozhodnutí nebyla v roce 2024 vydávána,

- ve věci probíhá prověřování s předpokladem ukončení do konce roku 2024,

- Sp. zn. 0 ZT-1847/2024.



mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

13. listopad 2024

