Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Senior v ohrožení

KARLOVYRSKÝ KRAJ – Pátráme po 70letém muži.

Chebští kriminalisté v současné době pátrají po pohřešovaném 70letém seniorovi, který může být ohrožen na životě. Muž je cca 178 cm vysoké postavy, má bílé vlasy a pleš.

Více informací k pohřešovanému muži ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena.

Pohřešování muže nahlásila jeho manželka. Muž byl v pátek dne 11. 10. 2024 osobním vozidlem v nemocnici v Praze, přičemž po cestě své ženě telefonoval, že do hodiny bude doma – což mělo být max. kolem 18:00 hodiny. Bohužel však domů do obce Valy u Mariánských Lázní do současné doby nedorazil. Muž má v současné době nedostupný telefon. Do Prahy jel osobním vozidlem značky Škoda Octavia šedé barvy, s RZ 4K78878. Pohřešovaný muž je po transplantaci jater, je to diabetik a nemá u sebe potřebné léky. Naposledy měl na sobě černou bundu do pasu a černé tepláky.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

12. 10. 2024



vytisknout e-mailem