Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátrání po pohřešované 15leté dívce

KARLOVARSKÝ KRAJ – Na útěku by měla být s 19letým mužem.

Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešované 15leté dívce z Karlových Varů, která je 164 cm vysoké štíhlé postavy a má delší hnědé rovné vlasy po ramena.



Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Pohřešování dívky nahlásila její matka v pátek dne 14. 12. 20118 s tím, že dcera utekla kolem 18:00 hodin po rozepři z domova neznámo kam a do současné doby nepřišla domů. Rodičům měla vyhrožovat újmou na zdraví. Šetřením bylo zjištěno, že by se měla pohybovat ve společnosti 19letého muže jménem Kryštof Matuška. Pohybovat by se mohli po celé České republice. Pohřešovaná dívka měla naposledy na sobě černou bundu, černé kalhoty a černé boty. V minulosti již pohřešována.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce i k 19letému chlapci volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

15. 12. 2018

