Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o poskytnutí záznamu výjezdu hlídky PČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 30.06.2023 doplnění žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:



„dne 26. 06. 2023 byla právními zástupci pana XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX (dále jen jako „Klient“), doručena výzva shora nadepsaného povinného subjektu ze dne 22. 06. 2023, č. j. XXX (dále jen jako „Výzva“), k upřesnění žádosti Klienta ze dne 21. 06. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen jako „Zákon o svobodném přístupu k informacím“).



V rámci Výzvy bylo Klientovi sděleno, že jeho žádost o poskytnutí informace byla formulována příliš obecně, kdy na základě uvedených specifikací nebylo ze strany povinného subjektu možné bez pochybností určit konkrétní výjezd, ke kterému Klient požaduje poskytnutí záznamu. S ohledem na právě uvedené tak povinný subjekt vyzval Klienta k upřesnění příslušné žádosti, resp. k uvedení bližších okolností předmětné události. V souvislosti s výše uvedeným si Klient prostřednictvím mého právního zastoupení dovoluje uvést následující.



Hlídka povinného subjektu se pravděpodobně dne 22. 05. 2023 (není však vyloučeno, že se tak stalo jiného dne) dostavila na adresu XXX, a to na základě volání XXX. Důvodem pro zavolání hlídky povinného subjektu poté byla skutečnost, že XXX si nebyl jist, zda může dovolit Klientovi odvést si svého syna ze školy.



Předmětnému výjezdu byl přítomen nejen můj Klient, ale rovněž matka syna Klienta, paní XXX. Na místě poté proběhla identifikace jak Klienta, tak rovněž paní XXX. Telefonát XXX poté musel proběhnout přibližně okolo XXX. hod., neboť Klient daného dne vyzvedával svého syna ze školy, kdy vyučování končilo ve XXX hod.



Tímto přípisem Klient prostřednictvím mého právního zastoupení doplňuje svou žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 06. 2023, a dovoluje si tak v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím požádat povinný subjekt o poskytnutí záznamu o výjezdu hlídky Policie ČR dle shora uvedených specifikací."

Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující:



Na základě doplněných specifikací byla povinným subjektem dohledána událost, k níž se vztahuje Vámi podaná žádost o informace. V daném případě se jednalo o spor o vyzvednutí nezletilého dítěte ze školy ze strany rodičů. Hlídka na místě ztotožnila oba rodiče a dalším šetřením bylo zjištěno, že věc je mimo kompetenci Policie ČR (spadající do kompetence OSPOD).

Vzhledem k situaci, že dozorčí službu zastával policista, který nedisponoval právy k editaci v elektronickém systému oznámení, byla věc zaevidována dodatečně do systému ETŘ.



Přílohou této zprávy Vám zasíláme Úřední záznam k věci.



Povinný subjekt provedl v dokumentu nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených osobních údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.“



