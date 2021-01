Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace - statistika

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 02.01.2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění:



"Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žadatel žádá spisové značky případů, u kterých js v uplynulých šesti měsících podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 Tr. řádu včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě."



Dne 06.01.2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění:

"Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žadatel žádá spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu za trestné činy Vydírání ( § 175), Pomluva ( § 184), Podvod (§ 209), Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), Poškození věřitele (§ 222), Zvýhodnění věřitele (§ 223), Způsobení úpadku (§ 224), Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), Pletichy v insolvenčním řízení ( § 226), Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254), Zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255), Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337).



Včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě."



a



"Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu Včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě."



Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje posoudilo žádost žadatele o informace a v dané věci sděluje následující:



V příloze této zprávy byly zaslány žadateli soubory s požadovanými údaji.



Vzhledem k tomu, že elektronické podání žadatele nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podáno Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona.



Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních požadovaných informací žadatelem, by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci podání, kde žadatel netrvá na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme žadateli informace ve výše uvedeném omezeném rozsahu.

por. Bc. Zuzana Týřová

25. 1. 2021

