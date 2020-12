Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k incidentu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 12.11.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to v následujícím znění:



„KRPA-XXX

V přesně nezjištěné době od 18.6.2020 do 19.6.2020 v rámci facebookové diskuze stránek XXX - XXX a televize Nova týkající se informace o znásilnění dívky XXX u obce XXX, zveřejnil pachatel komentář ve znění: "Tak uz se sem ty poloopice pomalu dostávají. Propustí ho a hned znásilní holčinu. Odporný prase, na špalku mu ho useknout a hodit ho sežrat lvům (4xsmajlík). Je to verbež, která tady nemá co dělat." Podezřelá žena, věk 35 let, ČR.

ZÚTŘ dle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu pro přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle ust. § 352 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku v souběhu s přečiny hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle ust. § 355 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle ust. § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Dne 7.9.2020 postoupeno na Krajské ředitelství police Karlovarského kraje.



V případě tohoto incidentu žadatel žádá o níže uvedené:



1) Došlo po postoupení věci či v rámci NPO k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu, a pokud ano, z jakých důvodů?

2) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

3) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

4) Současně prosím o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace:



Předmětný případ je v současné době prověřován podle § 158 odst. 3 trestního řádu pod číslem jednacím KRPK-XXX. K otázkám uvedeným ve Vaší žádosti o informace uvádíme následující.



1) Po postoupení věci nedošlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu.

2) Případ doposud nebyl ukončen, ve věci je stále vedeno trestní řízení.

3) Ad bod 2)

4) Trestní stíhání dosud nebylo zahájeno, jelikož se uvedený případ nachází ve fázi prověřování dle § 158 odst. 3 trestního řádu.

por. Bc. Zuzana Týřová

3. 12. 2020

