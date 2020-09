Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Źádost o informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1998 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 13.8.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádá poskytnutí následujících informací:



"Jsou schopni příslušníci KŘP KV XXX, XXX, XXX, XXX, dle právního předpisu trestní řád, rozlišit právní význam slova obviněný, podezřelý?



Je možno poskytnout informaci, jaký je roční čistý příjem na mzdě příslušníků XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, kolik let má každý z nich již odslouženo, a kdy naposledy bylo u nich provedeno psychologické či psychiatrické vyšetření?"



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému dotazu následující informace:



K první části žádosti:

"Jsou schopni příslušníci KŘP KV XXX, XXX, XXX, XXX, dle právního předpisu trestní řád, rozlišit právní význam slova obviněný, podezřelý?"

Vám sděluji, že jmenovaní příslušníci KŘP KV jsou uvedeného schopni.



Ke zbývající části žádosti:

"Je možno poskytnout informaci, jaký je roční čistý příjem na mzdě příslušníků XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, kolik let má každý z nich již odslouženo, a kdy naposledy bylo u nich provedeno psychologické či psychiatrické vyšetření?"



V části žádosti týkající se čistého ročního příjmu na mzdě jmenovaných příslušníků KŘP KV bylo sděleno, že poskytnutí informací tohoto typu se odvíjí od posouzení jednotlivých okolností předmětné žádosti a provedení testu proporcionality ("platového testu") na základě nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 tak, aby mohlo být rozhodnuto o střetu práva na informace a práva na ochranu osobnosti a osobních údajů. Povinný subjekt může odmítnout poskytnout žadateli informace o platu zaměstnance vyžádané na základě ustanovení § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud nejsou splněny všechny podmínky k tomu stanovené v nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 v bodu 125. odůvodnění.



KŘP KV jako povinný subjekt má za to, že v tomto konkrétním případě by podmínky vymezené nálezem IV. ÚS 1378/16 nebyly splněny, a to nejen ale zejména v bodě c) platového testu, který stanoví, že žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“, kdy s ohledem na četnost a charakter předchozích žádostí o informace tohoto žadatele, lze dovozovat, že jeho cílem není zastávat Ústavním soudem předjímanou roli dozoru. Povinný subjekt má dále za to, že v tomto případě by tak s ohledem na veškeré okolnosti takové žádosti nebylo možné dovodit skutečnost, že zde převažuje "veřejný zájem" na zpřístupnění dané informace nad ochranou osobnosti a osobních údajů.



Na základě výše uvedených skutečností zastává povinný subjekt stanovisko, že poskytnutí požadované informace by bylo podle § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 odmítnuto. Tedy v odpověď na dotaz "Je možno poskytnout informaci, jaký je roční čistý příjem na mzdě příslušníků XXX, XXX, XXX, XXX, XXX...?"bylo sděleno, že za daných okolností nejsou splněny podmínky "platového testu" a tuto informaci by nebylo možno žadateli v tomto případě poskytnout.



V části žádosti týkající se délky služebního poměru jmenovaných příslušníků KŘP KV bylo žadateli sděleno, že danou informaci nebylo možné poskytnout, jelikož se jedná o osobní údaj, který se týká soukromého života dotčených osob a nevypovídá o jejich veřejné a úřední činnosti. Povinný subjekt má za to, že i v tomto případě by nebylo možné dovodit skutečnost, že zde převažuje "veřejný zájem" na zpřístupnění dané informace nad ochranou osobnosti a osobních údajů.



V části žádosti týkající se posledního provedeného psychologického či psychiatrického vyšetření jmenovaných příslušníků KŘP KV bylo žadateli sděleno, že výše jmenovaní příslušníci KŘP KV absolvovali psychologické vyšetření v souvislosti s přijetím do služebního poměru. Požadovanou informaci v rozsahu "kdy naposledy bylo u jmenovaných provedeno psychologické či psychiatrické vyšetření" by nebylo možné poskytnout, jelikož není povinnému subjektu známa a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci vytvářet.

por. Bc. Zuzana Týřová

8. 9. 2020

