Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bezpečně u vody

Jak ochránit život, zdraví i majetek radili preventisté.

Jak se bezpečně chovat u vody dnes v Pasohlávkách radili policisté návštěvníkům jednoho z nejvytíženějších kempů na jižní Moravě. Kromě informací, jak předejít ohrožení života, zdraví nebo svého majetku, si zájemci mohli prohlédnout čluny policejních potápěčů a policistů z Obvodního oddělení Pohořelice, vyzkoušet si stav připomínající opilost, silnou únavu nebo požití návykových látek za pomoci speciálních brýlí. O tom, že není radno se v tomto stavu pohybovat na vodní ploše nebo dokonce řídit loď, se přesvědčily desítky návštěvníků kempu. Zájemci si kromě letáčku s nejdůležitějšími radami odnesli i drobnosti od rezortní Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, či reflexní prvky pro děti. Co je při pobytu u vody důležité? Věnovat pozornost nejen svým dětem a blízkým, ale i sobě – buďte aktuálnímu zdravotnímu stavu, neskákejte do vody, kde si nejste jisti hloubkou. Dodržujte veškerá bezpečnostní pravidla na lodích a plavidlech, vyhněte se konzumaci alkoholu a návykových látek. Děti mějte neustále pod dohledem, zvláště neplavce. Plavce vybavte plaveckými pomůckami podle jejich věku a schopností. Pokud se dítě ztratí, požádejte o pomoc s hledáním co nejdříve – obraťte se na obsluhu kempu, plavčíky a policii.

Zabezpečte si také své cennosti – při pobytu v kempech a koupalištích využijte bezpečnostní schránky, nenechávejte je viditelně v autech nebo stanech. Zvažte, zda je potřeba brát k vodě některé cenné věci, např. šperky.

mjr. Petra Ledabylová, 17.6.2023

