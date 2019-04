Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací, které se vztahují k vydání opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Maiselova, Břehová, 17. listopadu, Široká, Dušní, Kostečná, Staroměstské nám, Dlouhá, Rámová, Štupartská, Malá Štuparská, Rybná, Benediktská, Dlouhá, Praha 1 a to konkrétně kdy bylo opatření obecné povahy předloženo Policii ČR, jako dotčenému orgánu, k vyjádření stanoviska ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zda se dopravní omezení dle opatření obecné povahy vztahuje i na rezidenty uvedených oblastí a jejich hosty. Dále pak žádal o poskytnutí stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – Odbor služby dopravní policie, k vydání výše označeného opatření obecné povahy, dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Policie ČR, jako dotčený orgán, dle § 77, odst. 2, písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., obdržela žádost pro stanovení přechodné úpravy provozu od Úřadu městské části Praha 1 dne 28. března 2019. Z návrhu stanovení přechodné úpravy provozu vyplývá, že je do určitých míst zákaz vjezdu všech motorových vozidel v době: pá 22 – so 03 h, so 22 – ne 03 h mimo dopravní obsluhy s výjimkou taxi. Stanovisko Policie ČR bylo žadateli poskytnuto.

