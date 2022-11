Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval informace ohledně dopravního úseku v ulici Evropská, konkrétně: 1. Ke kolika dopravním nehodám došlo na úseku ul. Evropské od r. 2017 do současnosti? 2. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků od roku 2017? Kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut a kolik bylo za tyto přestupky učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů? 3. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků z důvodu překročení maximální povolené rychlosti od roku 2017 a kolik bylo za tyto uděleno pokut a učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů? 4. Kolik přestupků bylo v dané lokalitě odhaleno díky zařízení pro tzv. miniúsekové měření rychlosti a kolik díky zařízení pro úsekové měření rychlosti od roku 2017?

Žadateli byly poskytnuty následující údaje:

1) Z informačních systémů Policie ČR byla zjišťována situace dopravní nehodovosti v úseku křížení ulic Evropská a Alžírská a to v delším úseku (mezi ulicemi Africká až před křižovatku s ulicí Etiopská a v užším úseku (oblast před a za křižovatkou s ulicí Alžírská, až zastávky TRM). Z uvedených zdrojů bylo zjištěno, že v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2022 došlo v delším úseku k celkem 32 dopravním nehodám s následkem 6 lehkých zranění a v užším úseku ke 12 dopravním nehodám s následkem 2 lehkých zranění.

2) V úseku zastávek MHD před křižovatkou s ulicí Alžírská, včetně této křižovatky, je evidováno celkem 73 přestupků na úseku BESIP. Systémy Policie ČR nejsou uzpůsobeny podrobnému zjišťování, kolik bylo za tyto přestupky uloženo pokut. Evidence bodových záznamů nespadá do gesce Policie ČR, evidenční karty řidičů jsou vedeny příslušnými obcemi s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu řidičů.

3) Systémy Policie ČR statisticky nesledují konkrétně jednotlivé druhy přestupků.

4) Úsekové měření rychlosti vozidel, není v gesci ani správě Policie ČR, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Jedná se o systémy, které jsou majetkem hlavního města Prahy a zařízení jako takové, má ve správě Technická správa komunikací. Policie ČR pouze stanovuje místa, která jsou určena pro měření strážníkům městské policie.

vytisknout e-mailem