Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informace týkající se jeho osoby a to ve věci předvolání na OŘP Praha I, SKPV, OHK dne 15. 11.2023 k podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a to ve znění žádosti: 1) „… prosím o poskytnutí prohlášení v písemné formě státního úředníka konkrétního policisty, že on má veškerou pravomoc státního úředníka Policie ČR včetně služebního průkazu, odznaku, plné moci od nadřízeného ….“. 2) „… zda má Policie ČR uzavřenou jakoukoli písemnou dohodu, smlouvu či jakoukoli jinou dohodu od třetí strany nebo jakéhokoli jiného orgánu s jeho souhlasem, která se týká jakékoli finanční interakce."

Žadateli povinný subjekt sdělil následující:

Ad 1) Po celou dobu podání vysvětlení jednal s žadatelem, jehož se týkalo předvolání k podání vysvětlení, konkrétní příslušník Policie České republiky, který na základě jeho žádosti řádně prokázal svou příslušnost k Policii České republiky služebním průkazem s odznakem i odznakem Služby kriminální policie a vyšetřování, kde je zařazen k plnění služebních úkolů v souladu se zákonem o Policii České republiky. Dotčený policista je zcela jednoznačně příslušníkem Policie České republiky a to v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kdy toto řádně prokázal způsobem uvedeným výše a jakékoliv vyžadované prohlášení povinného subjektu a další prokazování výše uvedeného je zcela bezdůvodné. Dotčený policista má pouze pravomoci taxativně vymezené zákony vztahující se k jeho výkonu služby a náplni práce.

Ad 2) Povinný subjekt nevede žádnou smlouvu, která by byla s žadatelem uzavřena (např. obchodní atp. ) a ani mu není známo, že by taková smlouva byla uzavřena se třetí stranou z důvodu finanční interakce s jeho osobou (povinný subjekt vychází z obecné formulace žadatele).

