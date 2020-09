Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o podrobný popis vyšetřovacích kroků, které byly učiněny ke dni podání žádosti, včetně uvedení všech termínů. Dále žádal o sdělení, jaké šetření či výslechy chybí a z jakého důvodu nebyly doposud provedeny.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Šetření stížnosti bylo ukončeno dne 18. 8. 2020 a zasláno do datové schránky, podrobné vyrozumění pod č. j.: KRPA-111371-1/ČJ-2020-000066-S056 a to v souladu s § 175 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které bylo převzato dne 19. 8. 2020. Osoba dotčená má možnost v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb. nahlížet do spisu za podmínek stanovených tímto zákonem. Šetření stížnosti provedla vrchní komisařka Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a žádné další vyšetřovací kroky nechybí.

