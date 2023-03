Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadoval poskytnutí informací k využívání údajů v registru osob a to ve dnech dne 08.04.2022 12:01 Ověření údajů ROB službou RobCtiPodleUdaju - Kontrola osoby - podoba s pátráním: dne 08.04.2022 12:01 Ověření údajů EO službou AiseoCtiAifo2 - Kontrola osoby - podoba s pátráním: dne 08.04.2022 17:55 Ověření údajů ROB službou RobCtiPodleUdaju - KRPA-114876/ TČ-2022-001311 dne 08.04.2022 17:55 Ověření údajů EO službou AiseoCtiAifo2 - KRPA-114876/TČ-2022-001311 dne 08.04.2022 19:20 Ověření údajů ROB službou RobCtiPodleUdaju - KRPA-114876/ TČ-2022-001311 dne 08.04.2022 19:20 Ověření údajů EO službou AiseoCtiAifo2 - KRPA-114876/TČ-2022-001311 dne 23.05.2022 15:17 Ověření údajů ROB službou RobCtiPodleUdaju - KRPA-171956/ PŘ-2022-001311 dne 23.05.2022 15:17 Ověření údajů EO službou AiseoCtiAifo2 - KRPA-171956/PŘ-2022-001311 dne 11.05.2022 11:06:41 Ověření údajů ROS službou RosCtiIco - KRPA-318

Žadateli byly sděleny následující informace:

- v č. j. KRPA-318095/TČ-2020-001393 byl žadatel lustrován v souvislosti s trestním řízením vedeným proti zaměstnanci

- v č. j. KRPA-114876/ TČ-2022-001311 žadatel figuruje jako oznamovatel trestného činu krádeže věcí ze stavby

- v č. j. KRPA-171956/ PŘ-2022-001311 figuruje žadatel jako oznamovatel přestupku, a to krádeže nezajištěného vysavače ze stavby

Uvedené využití údajů z registru osob vycházelo dle zjištěného z důvodu plnění úkolů Policie ČR. Při zadávání fyzické nebo právnické osoby do informačního systému ETŘ byl příslušným pracovníkem proveden dotaz do registru osob, který je prováděn automatizovaně po ztotožnění objektu. Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 5 odst. 1 umožňuje orgánu veřejné moci využívat údaje z registru osob a firem při výkonu své agendy, mezi kterou patří také zpracovávání žádostí dle InfZ. Mimo jiné je tímto postupem také splněna povinnost daná čl. 11 odst. 1 písm. b) Pokynu policejního prezidenta č. 66/2014, o informačním systému ETŘ, který stanoví, že vkladatelské pracoviště odpovídá za zpracování pouze přesných osobních a dalších údajů. Analogicky s výše uvedeným bylo postupováno i s předmětnou žádostí o informace, takže uvedené se zcela určitě objeví v Záznamu o využívání údajů v Registru osob za rok 2023 (ztotožnění jak fyzické, tak právnické osoby).

