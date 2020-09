Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, jaká byla přijata opatření směrem k podnikatelskému subjektu betonárny a informaci, kdy byla provedena kontrola a kolika vozidel, směřující k váze nákladu.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Vůči podnikatelskému subjektu nebyla přijata ze strany povinného subjektu žádná opatření, mimo předání informace o znečištění komunikací betonem dne 1. 9. 2020 některým jeho zaměstnancům v rámci pátrání po pachateli souvisejícího přestupku. Z informací, kterými disponuje povinný subjekt, nevyplývá, že by ze strany podnikatelského subjektu došlo v související věci k protiprávnímu jednání, jehož řešení by spadalo do působnosti povinného subjektu. Z dostupných informací a databází není evidováno, že by v poslední době byla prováděna kontrola hmotnosti vozidel s nákladem z betonárky.

