Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí následujících informací: 1) informace o stížnostech občanů na rušení nočního klidu v oblasti Výstaviště Praha (Praha 7) v těchto termínech: v roce 2020 od 1. 6. do 30. 9. v roce 2021 od 1. 6. do 30. 9. v roce 2022 od 1. 6. do 30.9. 2) informace o stížnostech občanů na rušení nočního klidu v oblasti Letenských sadů Praha 7 v těchto termínech: v roce 2020 od 15. 6. do 30. 9. v roce 2021 od 15. 6. do 30. 9. v roce 2022 od 15. 6. do 30.9. 3) informace o stížnostech občanů na rušení nočního klidu z festivalu United Islands of Prague 2021, který se odehrával v lokalitách Kampa, Střelecký ostrov, Janáčkovo nábřeží, Dětský ostrov ve dnech 25. – 26. 6. 2021 4) informace o stížnostech občanů na rušení nočního klidu z festivalu United Islands of Prague 2022, který se odehrával v lokalitách Kampa, Střelecký ostrov, Janáčkovo nábřeží, Dětský ostrov, Portheimka, Te

Žadateli byly poskytnuty následující informace o oznámeních na linku 158:

Ad 1) dne 28. 06. 2020 ve 23:36 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu v ul. Strojnická, kdy hluk vycházel z Výstaviště v Praze 7

dne 01. 08. 2020 v 0:47 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu – hlasitá hudba z oblasti Výstaviště v Praze

dne 31. 7. 2020 v 00.49 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu, zdroj hluku se nepodařilo zjistit

dne 18. 09. 2020 ve 22.28 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu – hlasitá hudba z oblasti Výstaviště v Praze

dne 19. 9. 2020 ve 23. 11. hod. bylo oznámeno, rušení nočního klidu z oblasti Výstaviště v Praze 7 v souvislosti s probíhajícím hudebním festivalem

dne 4. 9. 2021 v 00:31 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu, kdy hluk měl vycházet z Výstaviště v Praze

dne 25. 06. 2022 v 0:39 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu v ul. U Výstaviště, kdy hluk měl vycházet z oblasti Výstaviště v Praze

Ad 2) Za rok 2020 nebyla zjištěna žádná oznámení v dané oblasti v souvislosti s hudebním festivalem či koncertem. Dne 30. 09. 2021 bylo ve 22.39 hod. oznámeno, že je na Letenské pláni v Praze 7 vedle Sparty produkce hudby. Zdroj této hudby nebyl zjištěn. Dne 28. 08. 2022 v 01.42 hod. bylo oznámeno rušení nočního klidu, kdy zdroj hluku rušil obyvatele Prahy 1, avšak měl vycházet ze směru od Prahy 7, od metronomu. Zdroj hudby nebyl zjištěn. Dne 31. 08. 2022 v 0:13 hod. bylo oznámeno, že oznamovatele ruší techno „Dvorku Letná“.

Ad 3) Oznámení učiněné na linku 158 v souvislosti s rušením nočního klidu v rámci festivalu United Islands of Prague 2021 policie nezaznamenala.

Ad 4) Oznámení učiněné na linku 158 v souvislosti s rušením nočního klidu v rámci festivalu United Islands of Prague 2022 policie nezaznamenala. Událost, která by mohla odpovídat zadaným kritériím, byla oznámena na linku 158 dne 12. 06. 2022 v 01:03 hod., kdy bylo v ul. Matoušova (Portheimka) nahlášeno rušení nočního klidu, které nebylo způsobené hudební produkcí, ale následnou demontáží pódia.

