Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací k vyvěšení vlajky ruského prezidenta na budově Ministerstva vnitra ČR. Konkrétně požadoval sdělení: 1. Jaký je oficiální důvod policejní ochrany zmiňované vlajky? 2. Kolik denně stojí policejní ochrana zmiňované vlajky? 3. Kdo platí tuto policejní ochranu?

Žadateli bylo sděleno následující.

1) Hlídka na uvedeném místě plnila úkoly Policie ČR v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a to tím, že zajišťovala bezpečnost chráněného objektu - budovy MV ČR. Zaměstnanci povinného subjektu (policisté) při plnění úkolů Policie ČR využívali možnosti stanovené platnou legislativou v závislosti na bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení s akcentem na minimalizaci zásahu do oprávněných zájmů a potřeb civilních osob.

2) Z výše uvedeného vyplývá, že policisté neposkytovali policejní ochranu zmiňované vlajky (nemohly tedy vzniknout v této souvislosti finanční náklady), kdy žadatel měl zřejmě na mysli umístěnou „koláž“ (uváděné slovní označení MV), policisté na místě byli veleni z běžného výkonu služby a plnili úkoly v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kdy se nejednalo o přesčasovou práci.

3) Činnost policie je převážně hrazena z rozpočtových zdrojů kapitoly Ministerstva vnitra ČR v rámci státního rozpočtu, dále viz odpověď k bodu 2.

