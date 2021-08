Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, jaká pochybení v postupu policie dne 4. 3. 2019 byla vlastně shledána, s kým bylo vedeno kázeňské řízení a zda byl za takové pochybení někdo kázeňsky potrestán.

Odpověď: Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a žadateli sdělil následující informace. Věc byla prověřována Generální inspekcí bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS”), která ve věci provedla vlastní šetření a nezjistila podezření ze spáchání trestného činu žádného policisty z 8. a 1. oddělení OK SKPV OŘP Praha I (dále jen „8. a 1. OOK SKPV Praha I“) podílejícího se na zákroku ze dne 4. března 2019. GIBS postoupila pouze věc konkrétního policisty na OŘP Praha I ke kázeňskému projednání, přičemž neoznačila žádného jiného policistu z 8. a 1. OOK SKPV Praha I, který by se při zákroku ze dne 4. března 2019 měl dopustit kázeňského přestupku. Povinný subjekt dále sdělil, že ze strany zasahujících policistů z 8. a 1. OOK SKPV Praha I, podílejících se na zákroku ze dne 4. března 2019, nebylo zjištěno žádné pochybení, ve kterém by byl spatřován trestný čin nebo kázeňský přestupek, tedy nebylo vedeno kázeňské řízení vyjma řízení s konkrétním policistou, kdy bylo vyžádáno stanovisko Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen „ŘSPP“) ve věci oprávněnosti použití zbraně dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a), b), c), g) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii ČR“). V souladu s ustanovením čl. 27 odst. 1 písm. e) rozkazu policejního prezidenta č. 135 ze dne 26. června 2014, kterým se vydává organizační řád Policejního prezidenta České republiky, ŘSPP provedlo prověření oprávněnosti a dodržování zákonnosti v souvislosti s využitím oprávnění konkrétního policisty při použití donucovacích prostředků. Stanovisko ŘSPP ve věci oprávněnosti použití zbraně dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a), b), c), g) zákona o Policii ČR, bylo v celém rozsahu vyhodnoceno se závěrem oprávněné a přiměřené. Ze strany ŘSPP nebylo rovněž shledáno kázeňské pochybení jiného policisty z 8. a 1. OOK SKPV Praha I, podílejícího se na zákroku ze dne 4. března 2019.

