Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací vztahujících se ke konkrétnímu trestnímu řízení a to: 1. Proč žadatel nebyl řádně vyrozuměn o svém podání, viz web PČR: https://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx. 2. Sdělte plné jméno a služební zařazení osoby, která je za toto porušení zákona odpovědná. 3. Sdělte, jak bylo toto porušení zákona s odpovědnou osobou vyřešeno a jaká byla přijata opatření, aby policisté dodržovali všechny platné zákony ČR. 4. Sdělte, jaké kroky byly do data poskytnutí informace učiněny, nejedná se o samotný obsah šetření, ale důvod, proč policie nepracuje v souladu se zákonem. 5. Sdělte, zdali již byli vyslechnuti podezřelí. Pokud ne, uveďte důvod.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

1. Poslední podání ze dne 27. 10. 2022 se v současné době prověřují příslušným policejním orgánem.

2. Vzhledem k tomu, že nebylo konstatováno porušení zákona, žádná osoba, odpovědná za porušení, neexistuje.

3. V návaznosti na bod předešlý, vzhledem k neexistenci osoby odpovědné za porušení zákona, nebyla přijata žádná opatření.

4. Policie České republiky pracuje a to v souladu se zákonem.

5. Osoby žadatelem označené jako podezřelé nebyly vyslechnuty. Důvody byly předmětem již dříve žadateli zaslaných sdělení.

