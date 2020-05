Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o níže uvedené informace, které mu byly poskytnuty.

1. Sdělte, z jakého důvodu, nepoužívají policisté při kontaktu s jinými osobami, než jsou členové hlídky, respirátory typu FFP3, které by zajistily, že se nemohou stát přenašeči mezi dalšími osobami, se kterými přijdou do styku?

Není žádné opodstatnění, proč by měli policisté používat, při běžném kontaktu s občanem, jakýkoliv druh respirátoru typu FFP3. Policisté musejí být vybaveni ochrannými pomůckami v rámci bezpečnosti práce, aby nebyli nakaženi. Policisté jsou každý den sledováni ve směru příznaků onemocnění COVID-19. Pokud by u nějakého policisty byly zjištěny příznaky onemocnění, je k němu okamžitě přijato příslušné epidemiologické opatření, zejména stažení ze služby, karanténa, odběry na prokázání či vyvrácení onemocnění COVID-19 apod. Cílem tohoto opatření je používání zábrany proti šíření kapének, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění.

2. Sdělte, na základě čeho jste vybavili asi nejen tuto hlídku, nějakými látkovými rouškami s prostupností 40-90%?!

Používání látkových roušek je při běžném kontaktu policista x občan zcela běžným jevem a praktikou. Pokud by to tak nebylo, museli by požívat všichni lidé účinný typ respirátoru. Něco jiného je při kontaktu s osobou s příznaky onemocnění COVID-19, potažmo s osobou nakaženou onemocněním COVID-19, tzn. vybavení látkovými rouškami je zcela v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a v souladu s bezpečností práce při běžném styku policisty s občanem.

3. V souladu s bodem č. 2 uveďte zdroj, odkud pochází tyto roušky, tedy výrobce a prohlášení o Shodě dle Evropských směrnic.

Roušky, kterými jsou vybavováni policisté a občanští zaměstnanci pocházejí z různých zdrojů:

- vlastní výroba (šití),

- od různých partnerů nebo soukromých osob (bez evidence),

- maximum bylo dodáno ze Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

U roušek, které má k dispozici krajské ředitelství, není prohlášení o Shodě dle Evropských směrnic uváděno.

4. Uveďte kolik těchto roušek, dostává každý člen hlídky na dobu 24 hodin, a jak je zajištěno, že v nich není více různých virů než biologické laboratoři ve Wu-Chanu.

Každý policista je vybaven účinnou ochranou dýchacích cest a to v maximálně potřebné míře, tzn., že každý policista má minimálně 2 látkové roušky s tím, že útvar cizinecké policie, který je v přímém kontaktu s občany na „ulici“ je vybaven 3 látkovými rouškami. Dále je každá taková hlídka vybavena respirátory pro případ zákroku proti osobám vykazující příznaky onemocnění nemoci COVID-19, popř. kontaktu s osobami již nakaženými. Pokud policista použije uvedený respirátor, tak je obratem dovybaven novým respirátorem k dalšímu použití. Nad rámec látkových roušek a respirátorů má policista možnost nafasovat jednorázové roušky v případě běžného kontaktu s jak občany, tak policisty. K zajištění bezinfekčnosti látkových roušek je sterilizace po použití.

5. Vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s majetkem a ochranu zdraví při práci, doložte toto předávacím protokolem před nástupem do služby se jmenným seznamem a podpisy potvrzující převzetí každý z členů hlídky jednotlivě.

Jedná se o spotřební materiál používaný dle hygienických a bezpečnostních potřeb a zásad. V případě látkových roušek není evidováno předání těchto roušek policistům. Každý policista má pro svou hygienickou a bezpečnostní potřebu určitý počet látkových roušek a s tímto počtem disponuje. V případě respirátorů je určitý počet (balíček) dán hlídce k případnému použití na začátku služby, a pokud nedojde k použití, tak tento balíček (neotevřený) je vrácen pro další potřebu. V případě použití respirátoru je ze strany policisty konstatováno, v jaké souvislosti byl určitý počet respirátorů použit.

6. Ke sděleným pomůckám: a to 3, ochranný oblek, 3x návleky na obuv, 3x pár gumových rukavic, 3x rouška a 3x respirátor - Sdělte, jestli se likvidují, resp. jestli jsou jednorázově určeny pouze pro použití té konkrétní hlídky. Pokud je má k použití jen tato hlídka, resp. každá osoba svůj ochranný set, uveďte co se s ním děje po skončení služby. Pokud tento set používá jedna osoba, sdělte, jak se skladuje a jak se pravidelně kontroluje. Pokud je tento set pro každého člena hlídky součástí služebního vozidla, sdělte, jak si mezi sebou policisté předávají a kontrolují neporušenost funkčnosti těchto prostředků. Poskytněte kopii předávacího protokolu mezi jednotlivými policisty.

Likvidace použitých pomůcek z předmětného „balíčku“ je dle zásad a pravidel pro nakládání s biologickým odpadem, tzn., že každá takováto pomůcka je uzavřena v igelitových obalech a je odvezena do speciálního kontejneru umístěného na Krajském ředitelství v objektu Kongresová 2, odkud je tento biologický odpad odvezen k likvidaci speciální firmou. Pokud dojde k použití nějaké pomůcky z předmětného balíčku, tak je tento balíček doplněn a připraven k dalšímu použití. O dekontaminaci balíčku by se jednalo pouze při použití, nikoli při otevření. Doplňování tohoto „balíčku“ má na starosti koordinátor výkonu služby. Policisté ve hlídce tento „balíček“ nafasují před službou, po službě ho vrátí a v případě použití je tento balíček doplněn pro další použití.

vytisknout e-mailem