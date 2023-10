Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhá informace ve znění žádosti a to: „žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Policii ČR, o sdělení veškerých informací, předání spisů, komunikace apod. týkající se řešení situace v neobydleném objektu, respektive squatu na adrese Nad Ondřejovem 890/36, Praha 4. Jedná se mi zejména, ale ne výlučně, o zápisy ze šetření na místě včetně případných pokut a to v období od 1. 1. 2018 do dnešního dne. Dále žádám o poskytnutí seznamu výjezdů Policie ČR na dané místo a vyčíslení alespoň odhadu nákladů na tyto výjezdy, včetně toho kolik osob Policie bylo při každém výjezdu/zásahu přítomno. To vše žádám pro období od 1. 1. 2018 do dnešního dne."

Žadatelce byl poskytnut seznam kontrol, který není od požadovaného data 1. 1. 2018, ale od 1. 1. 2020 do 28. 8. 2023. Data před rokem 2020 nejsou k dispozici z důvodu jejich pravidelného výmazu. Z výpisu lze vyčíst četnost prováděných kontrol a zejm. pak datum a čas, útvar policistů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, který kontrolu provedl, pozici a počet osob zkontrolovaných při prováděné kontrole. K pozici je poznamenáno, že tuto buď policista zapíše manuálně anebo je tato určována prostřednictvím GPS. Z důvodu možné chybovosti do uvedeného výpisu byly zahrnuty i objekty, které jsou v blízkém okolí požadovaného objektu, ale u kterých lze s ohledem na místo kontroly předpokládat, že byly provedeny v objektu Nad Ondřejovem 890/36, Praha 4.

Žadatelce byl poskytnut seznam založených čísel jednacích (Výpis z ETŘ) v přímé souvislosti se squatem v ulici Nad Ondřejovem 890/36, Praha 4 a squaty v obvodu MOP Podolí. U spisů s názvem Monitoring nebo kontrola squatu/squatů je založen záznam o provedené kontrole a vloženy kontrolované osoby v anonymizované podobě (v souladu s § 15 odst. 3 InfZ).

Ohledně nákladů bylo konstatováno, že prohlídky objektu jsou prováděny policisty jak v rámci pravidelné činnosti, tak i v rámci speciálních akcí. Z času kontroly nelze zjistit, jak dlouho kontrola byla prováděna a kromě policisty, který kontrolu ukládá do informačního systému (odkud byla data pořízena), se taktéž nezjistí s kým dalším byla kontrola prováděna. Proto není možné vypracovat přehled nákladů, neboť tento by neobsahoval reálná data.

Dále bylo žadatelce sděleno, že ze strany policie jsou přijata opatření spočívající v podobě velmi častých kontrol těchto objektů – squatů v denní i noční hodině, kde je prováděna prohlídka pozemku i prostor uvnitř dezolátních objektů, dále kontrola přítomných osob, jejich lustrace a vkládání do informačního systému. V rámci PČR provádí kontroly hlídky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – PMJ a SPJ, dále hlídky OŘP Praha IV - OHS OŘP Praha IV a MO Podolí. Přehled o počtu provedených kontrol lze získat v „IS Kontrola 2“, kde jsou tyto kontroly ukládány. K uložení kontroly dojde pouze v případě, že byl ve squatu někdo zastižen. V případě, že se v objektu a na pozemku kolem něj nevyskytovala žádná osoba, nebyla kontrola zaznamenána, i když byla v rámci běžného výkonu služby, popřípadě během bezpečnostního opatření v místě fyzicky provedena. Hlídková služba zdejšího útvaru je instruována, aby osoby ze squatu vykazovala, neboť řešit věc pokutou pozbývalo, vzhledem k nulovým majetkovým poměrům osob bez domova, zcela smysl a mnozí se chlubili tím, že soutěží, kdo jich nasbírá víc. Na složitosti věci pak přidává současná vlastnická struktura objektu a pozemku.

