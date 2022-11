Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval sdělení k parkování policejního vozidla na chodníku před budovou Ministerstva vnitra. Konkrétně požadoval vyjádření, zdali na tomto místě parkující vozidlo Policie ČR s hlídkou uvnitř, vykonávalo nějaký speciální úkon, který by policisty opravňoval dlouhodobě porušovat zákon, záborem chodníku automobilem. Chodcům vozidlo znemožňovalo plynulou a svobodnou chůzi tak, že ho museli např. i s kočárky obcházet po trávníku. Dále se dotazoval, zda toto vozidlo zde hlídkovalo za účelem dohledu nad prapory ministra vnitra, které nechal umístit na budovu Ministerstva vnitra. Dle názoru žadatele vozidlo na místě hlídkovalo přesto, že vyvěšení těchto praporů spolu se státním symbolem není v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky. Požadoval sdělení, proč policie ČR nekoná a na budově Ministerstva vnitra nenavodí právní stav. Na místo toho se zřejmě na tomto

Žadateli bylo sděleno následující stanovisko. Hlídka na uvedeném místě plnila úkoly Policie ČR v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a to tím, že zajišťovala bezpečnost chráněného objektu - budovy MV ČR. Zaměstnanci povinného subjektu, policisté při plnění úkolů Policie ČR využívali možnosti stanovené platnou legislativou v závislosti na bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení s akcentem na minimalizaci zásahu do oprávněných zájmů a potřeb civilních osob. Policie se právní stránkou věci zabývá, viz např. veřejně dostupná informace na https://denikn.cz/998286/policie-resi-instalaci-s-putinem-na-budove-vnitra-pokutu-bych-zaplatilsam-rika-rakusan/, policie tedy koná. Na závěr povinný subjekt odkazuje na zveřejněnou informaci k postupu pro podání trestního oznámení, pokud se fyzická nebo právnická osoba domnívá, že bylo nebo mohlo být spácháno protiprávní jednání, viz https://www.policie.cz/clanek/postup-při podani-trestnihooznameni.aspx.

