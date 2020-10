Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, jaké kroky byly provedeny v šetření jeho podání. Zda byly vyslechnuty i jiné osoby, pokud ano, tak jaké a žádal o poskytnutí kopie jejich výpovědi a pokud nebyly, tak proč. Zda byli vyslechnuti řidiči linky MHD 168, kteří v době prací ve vozovce jezdili a kopie jejich výpovědí, pokud nebyli, tak proč. Dále žádal o informaci, zda byl Dopravní podnik hlavního města Prahy požádán o sdělení, jestli v dané době měly autobusy kamery a jestli byl vyzván k jejich vydání. Žádal kopii této výzvy, případně informaci proč tak učiněno nebylo. Dále žádal o informaci, jestli byl do spisu přiložen, záznam z palubní kamery služebního vozidla, které podání na místě řešilo, pokud ne, tak proč a informace o všech úředních osobách, které v dané věci jakkoliv jednali.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. K obsahu oznámení bylo provedeno šetření na místě (dne 15. a 16. 9. 2020), pořízena fotodokumentace dopravní situace (dne 15., 16. a 17. 9. 2020), na místě bylo hlídkou v tyto dny ověřeno, že dopravní situace je ošetřena přechodným dopravním značením, dále na místě bylo ve dnech 15. a 19. 9. 2020 hovořeno s osobou provádějící stavební práce, hovořeno bylo i s nadřízeným stavebních dělníků provádějících předmětnou stavbu, kdy od něj byly vyžádány podklady týkající se příslušného dopravně-inženýrského rozhodnutí a záboru, a o vyjádření a podklady byl požádán též Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 13 (dále jen "ÚMČ Praha 13"). Zajištěno bylo i stanovisko Oddělení dopravního inženýrství Odboru služby dopravní policie KŘP hl. m. Prahy k předmětné dopravní situaci. Na základě vyhodnocení všech výše uvedených podkladů dospěl dne 29. 9. 2020 orgán policie MOP Zličín k závěru, že ve věci není dáno podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku a věc pod č. j. KRPA-241934/ČJ-2020-001217 uložil ad acta. Ve věci nebyly vyslechnuty jiné osoby. Ve věci nebyli vyslechnuti řidiči MHD linky 168, neboť to orgán policie nepovažoval za nezbytné. Od Dopravního podniku hl. m. Prahy nebyly vyžádány žádné podklady, neboť to orgán policie nepovažoval za nezbytné. Do spisu záznam ze služebního vozidla nebyl přiložen, neboť není vybaveno záznamovým zařízením. Ve věci jednali policisté MOP Zličín.

