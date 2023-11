Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o zpřístupnění informací a to: 1.) Kolikrát PČR kontrolovala dodržování pravidel provozu v ulici Liberecká směrem do centra (do Holešovic), resp. na silnici pro motorová vozidla č. 8 v úseku nájezdu od ulice Vysočanská po sjezd do ulice Zenklova v roce 2023. 2.) Jaké přestupky a v jakém počtu byly zaznamenány v úseku uvedeném v bodě 1. 3.) Má PČR v následujícím období v plánu kontrolní činnost v úseku silnice uvedeném v bodě 1. 4.) Jak dle PČR tvořit tzv. záchrannou uličku pro plynulý průjezd vozidel IZS, zejména vozidel zdravotní záchranné služby, vzhledem k příjezdové komunikaci, bod 1. této žádosti, k nemocnici Bulovka, dle § 41, odst. 8, zák. č. 361/2000 Sb. v období silné IAD při pomalé jízdě. Případně při jízdě v koloně a zastavení vozidla. Jak v tomto případě postupovat a jak dodržet zákonem uloženou povinnost?

Žadateli bylo sděleno:

Ad1. Kontrola dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích v ulici Liberecká směrem do centra, mezi ulicemi Vysočanská po ulici Zenklova, probíhá ze strany policistů OŘD OSDP KŘP průběžně, v rámci svěřeného úseku. Kontrola je prováděna v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§124 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění).

Ad2. V roce 2023 bylo v ulici Liberecká směrem do centra, mezi ulicemi Vysočanská po ulici Zenklova, zjištěno 11 přestupků, z toho 8 přestupků podle 125c odst. 1 písm. k), 2 přestupky podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 a 1 přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f bod 3 zákona č. 361/2000 Sb..

Ad3. I v nadcházejícím období bude dopravní policie v uvedeném úseku řešit protiprávní jednání podle potřeby a možností, s ohledem na plnění dalších úkolů policie na celém území hlavního města Prahy.

Ad4. Ulice Liberecká patří mezi místní komunikace. Vymahatelnost provádění záchranářské uličky vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, z ustanovení § 41, odstavec 8) který uvádí: Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

