Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádala o poskytnutí informací k využívání údajů v registru osob, kdy byla lustrována ze strany policejního orgánu ve věci se č. j. KRPA-114461/TČ-2022 a č. j. KRPA-29438/TČ- 2022. Konkrétně požadovala informaci, proč byla ve výše uvedených věcech lustrována.

Žadatelce bylo sděleno následující:

- k č. j. KRPA-114461/TČ-2022-001479, dle ust. § 158 odst. 1 trestního řádu bylo prověřováno oznámení žadatelky na konkrétní osobu pro podezření z blíže nespecifikovaných mravnostních deliktů. K lustraci došlo při zadávání firmy do systému ETŘ jakožto oznamovatele

- k č. j. KRPA-229438/TČ-2022-001110, v předmětném čísle jednacím byla žadatelka lustrována v procesním postavení "ostatní" z důvodu žádosti o spolupráci k vydání kamerových záznamů, přičemž pod předmětným číslem jednacím byla šetřena krádež vloupáním do vozidla, ke které došlo v době od 11.07.2022 23:00 hod do 12.07.2022 08:30 hod před domem na ulici V Jirchářích, Praha 1

Uvedené využití údajů z registru osob vycházelo dle zjištěného z důvodu plnění úkolů Policie ČR. Při zadávání fyzické nebo právnické osoby do informačního systému ETŘ byl příslušným pracovníkem proveden dotaz do registru osob, který je prováděn automatizovaně po ztotožnění objektu. Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 5 odst. 1 umožňuje orgánu veřejné moci využívat údaje z registru osob a firem při výkonu své agendy, mezi kterou patří také zpracovávání žádostí dle InfZ. Mimo jiné je tímto postupem také splněna povinnost daná čl. 11 odst. 1 písm. b) Pokynu policejního prezidenta č. 66/2014, o informačním systému ETŘ, který stanoví, že vkladatelské pracoviště odpovídá za zpracování pouze přesných osobních a dalších údajů.

