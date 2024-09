Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací ve znění žádosti: „ … týkající se dopravní situace v ulici Slánská, konkrétně v úseku viz přiložená mapa. Zajímalo by mě zda, v případě jakým způsobem došlo k podstatné změně v dané lokalitě, na jejichž podkladě byla povolena a zřízena stávající reklamní značení. Zejména se mi jedná o porovnání situace v organizaci dopravy od doby povolení a zřízení reklamních zařízení do dnešního dne ve smyslu instalace nového dopravního značení/signalizace, úpravy křižovatek a zvýšení nehodovosti. …“

Žadateli bylo sděleno následující:

Povinný subjekt dle platné právní úpravy nepovoluje a nezřizuje reklamní zařízení, ve věci nevydává stanovisko na základě podkladu podstatné změny podmínek v dané lokalitě, či na základě porovnání situace v organizaci dopravy. Výše uvedené je zohledňováno pouze v případě prodloužení platnosti původních kladných stanovisek ke konkrétním reklamním zařízením, na které mohou mít podstatný vliv i určitá lokální kritéria, a nelze je tedy paušalizovat na úseky komunikací jako je Vámi uvedená.

Všeobecně je však třeba uvést, že každé reklamní zařízení umístěné v blízkosti pozemní komunikace může odvádět pozornost účastníků silničního provozu, a tím způsobem snižovat bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích.

vytisknout e-mailem