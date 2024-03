Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací a to ve znění žádosti: 1) „Prosím o sdělení počtu oznámení podaných k PČR na rušení nočního klidu nebo jiným událostem v místě/podniku Chapeau Rouge, nacházející se na adrese Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, a to v období od 1. 1. 2021 do dnešního dne. 2) Kolik výjezdů na základě výše uvedených stížností se uskutečnilo, co bylo zjištěno a jakým způsobem byla situace na místě řešena? 3) Prosím o sdělení počtu oznámení podaných k PČR na rušení nočního klidu nebo jiným událostem v místě/podniku INDUSTRY Prague, nacházející se na adrese Malá Štupartská 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město, a to v období od 1. 1. 2021 do dnešního dne. 4) Kolik výjezdů na základě výše uvedených stížností se uskutečnilo, co bylo zjištěno a jakým způsobem byla situace na místě řešena? „

Žadateli bylo sděleno následující:

Odpověď ad. 1)

(LTV – linka tísňového volání, RNK – rušení nočního klidu)

Rok 2021:

21x oznámení na LTV + 11x osobní oznámení na oddělení PČR (zejména krádeže).

Rok 2022:

21x oznámení na LTV + 17x osobní oznámení na oddělení PČR (zejména krádeže).

Rok 2023:

14x oznámení na LTV + 16x osobní oznámení na oddělení PČR (zejména krádeže).

Rok 2024:

2x oznámení na LTV + 2x osobní oznámení na oddělení PČR (krádeže).

Odpověď ad. 2)

Rok 2021:

02.02.2021 – sprejerství, předáno k řešení na místní oddělení policie,

05.03.2021 – kontrola provozovny ze strany MP hl. m. Prahy, na místě bez protiprávního jednání,

11.07.2021 – RNK, na místě bez protiprávního jednání,

11.07.2021 – RNK, na místě bez protiprávního jednání,

18.07.2021 – zadržený zloděj, předáno k řešení na místní oddělení policie,

20.07.2021 – nespokojený host, na místě bez protiprávního jednání,

24.07.2021 – údajný prodej drog, na místě bez protiprávního jednání,

19.08.2021 – nebezpečné vyhrožování se zbraní u klubu, předáno k řešení na SKPV,

20.08.2021 – údajně hajlující osoby na ulici, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

24.08.2021 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

16.09.2021 – problémová dívka pod vlivem alkoholu, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

28.09.2021 – RNK, hlídka PČR upozornila hosty a personál - vyřešeno domluvou,

28.09.2021 – údajné napadení, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

16.10.2021 – problémový host, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

24.10.2021 – problém s výdejem oděvů ze šatny, vyřešeno bez asistence Policie ČR,

30.10.2021 – krádež peněženky, předáno k řešení na místní oddělení policie,

01.11.2021 – neodbytný host se domáhá vstupu do klubu, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

07.11.2021 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

22.11.2021 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

12.12.2021 – RNK na ulici, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

28.12.2021 – zranění na ulici, na místě nezjištěno protiprávní jednání.

Rok 2022:

30.01.2022 – napadení, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

05.02.2022 – bojí se o snoubenku, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

25.02.2022 – napadení barmanky, předáno k řešení na místní oddělení policie,

26.02.2022 – krádež telefonu, předáno k řešení na místní oddělení policie,

17.03.2022 – úraz, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

19.03.2022 – krádež MT + PK, předáno k řešení na místní oddělení policie,

20.03.2022 – rvačka, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

26.03.2022 – krádež, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

07.04.2022 – tísňová sms, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

12.04.2022 – okradené cizinky, předáno k řešení na místní oddělení policie,

17.04.2022 – znásilnění, předáno k řešení na SKPV,

05.08.2022 – okradená žena, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

11.08.2022 – agresivní host, předáno k řešení na místní oddělení policie,

25.09.2022 – problém s hostem, předáno k řešení na místní oddělení policie,

20.10.2022 – napadení v baru, předáno k řešení na místní oddělení policie,

28.10.2022 – prodejci drog, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

30.10.2022 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

12.11.2022 – obtěžující muž, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

15.11.2022 – rasistické napadení, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

26.11.2022 – krádež batohu, předáno k řešení na místní oddělení policie,

07.12.2022 – neshody se šatnářem, předáno k řešení na místní oddělení policie.

Rok 2023:

03.01.2023 – onemocnění, na místě bez protiprávního jednání,

11.03.2023 – skupina osob se domáhá vstupu do klubu, na místě bez protiprávního jednání,

26.03.2023 – napadení ostrahy klubu, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

07.06.2023 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

21.06.2023 – údajná rvačka, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

22.06.2023 – chycen pachatel krádeže, vyřešeno na místě v příkazním řízení ze strany PČR,

09.07.2023 – problémoví hosté, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

30.07.2023 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

31.08.2023 – požár, předáno k řešení na místní oddělení policie,

13.09.2023 – údajná rvačka na ulici před klubem, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

26.10.2023 – obtěžující muž, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

29.10.2023 – problém v šatně, za asistence Policie ČR vyřešeno na místě, bez protiprávního jednání,

10.11.2023 – intoxikace ženy, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

25.12.2023 – napadení, předáno k řešení na SKPV.

Rok 2024:

21.01.2024 – pokus znásilnění, předáno SKPV,

06.02.2024 – poznatek k prodeji drog – předáno k řešení na SKPV.

Odpověď ad. 3)

Rok 2021:

4x oznámení na LTV + 1x osobní oznámení na oddělení PČR (krádež).

Rok 2022:

11x oznámení na LTV + 3x osobní oznámení na oddělení PČR (krádeže).

Rok 2023:

3x oznámení na LTV + 2x osobní oznámení na oddělení PČR (krádeže).

Rok 2024:

0x oznámení na LTV i na oddělení PČR .

Odpověď ad. 4)

Rok 2021:

14.08.2021 – dvě problémové cizinky v klubu, na místě bez protiprávního jednání,

19.09.2021 – údajná rvačka na ulici, na místě bez protiprávního jednání,

12.12.2021 – oznámení o otevřeném klubu, předáno k řešení na místní oddělení policie,

27.12.2021 – údajné napadení, na místě nezjištěno protiprávní jednání.

Rok 2022:

09.01.2022 – napadení, předáno k řešení na místní oddělení policie,

26.02.2022 – agresivní slečna, vyřešeno na místě,

19.03.2022 – krádež MT, předáno k řešení na místní oddělení policie,

16.04.2022 – problém v baru, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

04.06.2022 – krádež MT, předáno k řešení na místní oddělení policie,

05.06.2022 – opilá žena poškozuje zařízení baru, předáno k řešení na místní oddělení policie,

08.07.2022 – agresivní osoba, předáno k řešení na místní oddělení policie,

23.07.2022 – host nechce platit, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

14.09.2022 – krádež MT, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

07.12.2022 – problém s ochrankou klubu, na místě nezjištěno protiprávní jednání,

28.12.2022 – zadržení, předáno k řešení na SKPV.

Rok 2023:

15.04.2023 – RNK, hlídka PČR upozornila hosty a personál – vyřešeno domluvou,

30.04.2023 – obtěžující muž odmítá odejít, předáno k řešení na místní oddělení policie,

29.09.2023 – údajné napadení, na místě nezjištěno protiprávní jednání.

Rok 2024:

žádný výjezd

