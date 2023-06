Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o anonymizovaný výpis všech dopravních přestupků, kterými se povinný subjekt zabýval na území hl. m. Prahy v roce 2022, včetně odstranění překážek při blokovém čištění. Konkrétně žadatel žádal alespoň GPS souřadnice (či adresu, včetně čísla domu), datum a čas incidentu, důvod sankce (například paragraf příslušného zákona, slovní popis), udělenou sankci, úspěšnost vymáhání sankce a rozlišení, zda se přestupek týká jízdy (případně chůze) či parkování.

Žadateli byl požadovaný výpis poskytnut. Dále mu bylo sděleno, že Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy oznámilo podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu orgánu, Magistrátu hl. m. Prahy, za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 celkem 50 803 porušení pravidel, zjištěných prostřednictvím automatizovaných technických prostředků, používaných bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Ve všech případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti v tunelu Lochkov a tunelu Cholupice na komunikaci D0. Oznamovány byly přestupky provozovatelů vozidel spočívající v porušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provozovatelé se dopustili přestupků podle § 125f odst. 1 téhož zákona.

Současně povinný subjekt uvedl, že se v daném případě jedná o informaci, zjištěnou analytickým dotazem do evidencí PČR. Jedná se o maximum informací, získaných tímto způsobem. Získání dalších údajů by bylo nutno získat vstupováním do jednotlivých čj., což by si vyžádalo přidělení úředníka povinného subjektu, aby fyzicky z většího celku požadovanou informaci získal. Taková činnost by již byla mimořádné rozsáhlým vyhledáním informací a bylo by na místě tuto zpoplatnit v souladu s ust. § 17 zákona 106/1999 Sb.

vytisknout e-mailem